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تحذيرات جديدة من انتشار فيروس "النيل الغربي" في جنوب أوروبا

اليوم PM 08:26
تحذيرات من انتشار فيروس "النيل الغربي"

تحذيرات من انتشار فيروس "النيل الغربي"

كتب: وكالات

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حذرت سلطات الصحة في إيطاليا من تفشي فيروس "النيل الغربي" في جنوب أوروبا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي خلال صيف العام الجاري.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن الفيروس ظهر في صيف العام الجاري قبل الموعد المتوقع له، كما ظهر فيروس آخر يدعى "USUTU"، وكلاهما ينتقل عن طريق الباعوض ويمكن أن يسببا أعراضا مرضية خطيرة، حسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وينتقل فيروس النيل الغربي على امتداد مجرى نهر "بو" الإيطالي وفروعه، وينتقل عبر مسافات طويلة من خلال الطيور التي تصاب بالمرض بدورها عن طريق الباعوض، ويسبب الحمى التي يمكن أن تتطور إلى أعراض عصبية شديدة تسبب الموت في قليل من الحالات. 

ولا ينتقل فيروس النيل الغربي من أنسان إلى إنسان، بل تنتقل إلى الإنسان عند تعرضها للدغات الباعوض وخاصة الباعوض من نوع "كولكس"، والذي  تتغذى في الأساس على دماء الطيور التي تمثل المنبع الرئيسي للفيروس، كما تتعرض الثديات الأخرى غير الإنسان إلى الإصابة بالمرض ذاته عن طريق الباعوض.

وصرح الأطباء بأن 20% من حالات الإصابة تصاب بأعراض الحمى والصداع والغثيان والتقيؤ، وآلام في العضلات، وفي حالات نادرة تبلغ نسبتها 1% من الإصابة يمكن أن يسبب أعراض أكثر خطورة.

 

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