بالفيديو| مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة

مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة
تعرضت مقدمة البرامج التلفيزيونية، لين فيك، لموقف محرج خلال برنامج قدمته على الهواء مباشرة بلقائها بضيفين في الاستوديو.
خلال لقائها ضيوفا على قناة TV2 النرويجية تعرضت المقدمة، فيك، لموقف محرج عندما شربت قليلا من الماء أثناء حديث أحد الضيوف.
لتصاب بالغثيان أثناء شربها للماء مما دفعها لبصق الماء بوجه الضيف أثناء حديثه في موقف أثار دهشة جميع من كان في الاستوديو.
ولتبادر المذيعة بالإعتذار من ضيوفها و لتصارحهم بحقيقة انها حامل.
يبدو أن صراع الفنانين على المركز الأول في إيرادات أفلام العيد بدأ مبكرا، حيث أعلن الفنان تامر اليوم، احتفاله بصدارة فيلمه خلال أول أيام عيد الأضحى، إذ كتب على ص
وثقت مركبة "Cassini" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا"، جسم غريب، قبل احتراقها في الغلاف الجوي لكوكب زحل. واعترف ممثلو الوكالة بأن هذا الجسم يعود إلى كائنات فضائية
تجاوز الزمن وأصبح نجم خلال فترة قصيرة من حياته الفنية التي بدأها بأدوار صغيرة في المسلسلات والأفلام قادته إحداها إلى أن يكون نجم شباك بل ومن أبرز نجوم جيله،
هل سألت نفسك يومًا أين تذهب 21 حصوة التي يرميها الحاج أثناء آدائه لرمي الجمرات ضمن مناسك الحج؟
أثارت واقعة بشعة غضب وخوف السكان في إقليم الفقيه بنصالح المغربي، بعد احتجاز مجموعة مكونة من 10 أشخاص، فتاةً قاصرًا واغتصابها وتعذيبها، ثم قيامهم بحفر ووشوم دائم
تعليقات الفيسبوك