بالفيديو| مذيعة تبصق في وجه ضيفها على الهواء مباشرة

تعرضت مقدمة البرامج التلفيزيونية، لين فيك، لموقف محرج خلال برنامج قدمته على الهواء مباشرة بلقائها بضيفين في الاستوديو.

خلال لقائها ضيوفا على قناة TV2 النرويجية تعرضت المقدمة، فيك، لموقف محرج عندما شربت قليلا من الماء أثناء حديث أحد الضيوف.

لتصاب بالغثيان أثناء شربها للماء مما دفعها لبصق الماء بوجه الضيف أثناء حديثه في موقف أثار دهشة جميع من كان في الاستوديو.

ولتبادر المذيعة بالإعتذار من ضيوفها و لتصارحهم بحقيقة انها حامل.