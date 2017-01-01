أمريكية تبيع جسد طفلتها المصابة بالتوحد.. الجنس مقابل المال والكوكايين

اتُهمت أم أمريكية، ببيع جسد ابنتها البالغة من العمر 14 عاما وتعاني من إعاقة شديدة، مقابل الحصول على المال والكوكايين.

اتهمت روني كولينز (49 عاما)، الثلاثاء الماضي، بالاتجار من الدرجة الثانية بطفل، وتعريضه للخطر، بالاشتراك مع صديقها وليام توماس، البالغ من العمر 44 عاماً، يعمل بشركة روشبورت، والذي يواجه تهمة الاغتصاب من الدرجة الأولى، وكلاهما مسجونين في مقاطعة بون الأمريكية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت سجلات المحكمة، أن ابنة كولينز، تعاني من الشلل الدماغي والتوحد، كما أنها تعاني من الصمم جزئيا وتستخدم دعامة الساق التصحيحية، وتم اقتيادها إلى الحجز الوقائي في يوليو 2017 وأبلغت السلطات أن والدتها تعرض جسدها على "رجال أشرار"، بما في ذلك توماس.