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بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

بالفيديو| جريمة مروعة.. حارس أمن يغتصب جثة في غرفة حفظ الموتى

اليوم PM 01:30
جريمة بشعة.. حارس أمن يغتصب جثة بغرفة حفظ الموتى

جريمة بشعة.. حارس أمن يغتصب جثة بغرفة حفظ الموتى

كتب: وكالات

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أقدم حارس أمن بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، يدعى كاميرون رايت، 23 عاما، على اغتصاب جثة امرأة توفيت في المستشفى بعد ساعات قليلة من وفاتها والاحتفاظ بالجثمان في غرفة الموتى.

وتمكن أصدقاء "كاميرون" في العمل من إبلاغ الشرطة عما فعله، وأثناء التحقيق اعترف الجاني بأنه مارس الجنس مع جثة السيدة إبريل بارهام، والتي تبلغ من العمر 37 عاما، عندما كانت في غرفة حفظ الموتى تمهيدا للتبرع بالأعضاء، بحسب دايلى ميل.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة توفيت في مستشفى سانت فرانسيس بمدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، ونقلت جثتها لغرفة حفظ الموتى، وعندما دخل زملاء رايت عليه الغرفة وجدوه يغتصب الجثة.

واتهم رايت بإساءة معاملة الجثث، وقال والد إبريل: تغلبت على حزني عندما اتصل بي موظفو المستشفى ليخبروني أنه يتم التحقيق في جريمة جنسية وقعت بحق ابنتي التي توفيت، فالأمر مؤلم ومدمر لذلك أريد أن يطبق عقاب قاس على هذا المجرم كي لا يتكرر ذلك مرة أخرى.

وقالت مستشفى سانت فرانسيس إن تصرفات موظف الأمن غير مقبولة تماما لذلك تمت إقالته. 

 

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