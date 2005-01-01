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في ذكرى وفاة هاني المصري.. 10 معلومات عن مبتكر شخصية "كيمو"

منذ 58 دقيقة
هاني المصري

هاني المصري

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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"عندما تؤمن بالحلم لا بد أن ينتظرك الحلم يومًا ما في مكان ما، وحينما تسعى وراء حلمك تأكد أنه سيأتيك لا محالة"، ذلك ما حدث مع "أمير مصر"، الذي سعى خلف حلمه من على خشبة المسرح في السبعينات إلى إعلانات جذبت خيالنا لفترة طويلة، حتى وصل إلى العالمية مع "ديزني"، ليكون أول مصري يسجل اسمه مع الشركة العالمية للرسوم المتحركة.

وفي ذكرى وفاته، تقدم "الوطن" 10 معلومات عن الفنان التشكيلي هاني المصري:

 

1- ولد عام 1951، ودرس فن الديكور في كلية الفنون الجميلة التي تخرج فيها عام 1974.

2- عمل في بداية حياته مصممًا للديكور في عدد من الأعمال المسرحية، أبرزها "إيزيس" و"العيال كبرت" و"إنها حقاً عائلة محترمة" و"شاهد ماشفش حاجة"، مع ألمع النجوم في السينما المصرية خلال تلك الفترة.

 

3- انتقل من المسرح إلى عالم الإعلانات، فهو مبتكر شخصية "كيمو"، الدب الأزرق، الذي ظهر بطلاً لإحدى شركات المثلجات، فارتبط وجدانيًا بجيل يذكره حتى الآن.

4- في أواسط الثمانينات شد الرحال إلى بلاد العم سام، في رحلة من الشقاء وصلابة الإرادة والإيمان بالحلم، من نيوجيرسي في أقصى الشرق إلى لوس أنجيلوس في أقصى الغرب يحط الرحال حيث كان حلمه الكبير في انتظاره: "ديزني".

5- في 2005، قرر العودة إلى مصر، بعد 18 عامًا من النجاحات التي حققها في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكتب نهاية رحلة الطير المهاجر، ونهايات المغامرة الأمريكية.

6- في العام 1998، قدّم فيلم "أمير مصر"، أحد أشهر الرسوم المتحركة، من إنتاج ستيفن سبيلبيرج، والفيلم يروي قصة خروج اليهود من مصر.

 

7-  حصل على الجائزة الوطنية في مصر عام 1979، كأفضل رسام توضيحي لكتاب الطفل، والتي قدمتها له سيدة مصر الأولى آنذاك، جيهان السادات.

8- حصل على جائزة أفضل مصور مصري في العام 2005، من قبل المجلس الوطني لكتب الأطفال، الذي كانت ترأسه سوزان مبارك.

9- في 2006، حصل على جائزة الشرف من المجلس الدولي لكتب الشباب في بازل بسويسرا.

10-  رحل الفنان العالمي، في 24 من أغسطس 2015، عقب صراع طويل مع مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، الذي أدى لفشل كليتيه، وتكوين مياه على الرئة، وعدم استطاعته التنفس إلا من خلال جهاز صناعي.

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