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إنتاج صفائح دموية صناعية مميزة من الخلايا البشرية

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إنتاج صفائح دموية اصطناعية مميزة من الخلايا البشرية

إنتاج صفائح دموية اصطناعية مميزة من الخلايا البشرية

كتب: وكالات

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تمكن علماء جامعة كيوتو اليابانية من الحصول على صفائح دموية اصطناعية لمريض من خلايا دمه، وبينت الاختبارات توافقها الحيوي العالي مع جسمه، ويجري الحصول على الخلايا الجذعية الصناعية iPS التي تعتبر الأساس في زراعة أي نوع من خلايا الجسم البشري، من كريات الدم البيضاء بحسب "روسيا اليوم".  

وحصل العلماء من هذه الخلايا على خلايا نواء وهي أكبر خلايا نخاع العظم المسؤولة عن إنتاج الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم، وهذه الخلايا لا تنمو في الظروف الطبيعية، إلا أن العلماء تمكنوا من إجبارها على الانقسام، وبعد عدة مراحل حصلوا على الصفائح الدموية المطلوبة التي ستزرع في دم المريض، عن طريق نقل الدم.

وكما هو معروف، ترافق نقل الدم صعوبات عدة، فمثلا في مرض فقر الدم اللاتنسجي، يرافق نقل الدم تباطؤ أو وقف نمو الخلايا، لأن الجسم يعتبر خلايا الدم المنقولة أجساما غريبة ويبدأ بلفظها.

ويقول علماء مركز البحوث التطبيقية للخلايا الجذعية، إن العمل على إنتاج صفائح اصطناعية متوافقة حيويا من دم المريض واختبارها على الفئران مستمر منذ عدة سنوات.

وبعد التأكد من سلامة نقل الدم مع الصفائح الاصطناعية، قرر العلماء اليابانيون اختبارها سريريا على إنسان، وهم بانتظار متطوع يخضع لهذا الاختبار.

ويخطط العلماء في البداية لدراسة سلوك الصفائح الصناعية في جسم مريض واحد، وفي حال حصولهم على نتائج إيجابية، سيتم اختبارها على مجموعة مرضى.

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