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هذا ما كتبه الفنان الأردني ياسر المصري قبل وفاته بساعات

اليوم AM 11:18
ياسر المصري

ياسر المصري

كتب: وكالات

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أثار ما قيل إنه آخر تعليق للفنان الأردني الراحل ياسر المصري، على ما كتبه المخرج فايز دعيبس في"فيسبوك"، قبل وفاته (المصري) بساعات، أثار مشاعر متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب دعيبس في منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك": "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

وعلق الفنان الراحل  ياسر المصري على منشور صديقه دعيبس قائلا: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا".

لكن رد دعيبس على التعليق جاء متأخرا، وذلك بعد تلقيه خبر وفاة المصري، ليكتب: "الله يرحمك ويعفو عنك يا أخي وصديقي الغالي.. أوجع قلبي فراقك وقد مسني الضر بفراقك".

وبحسب "روسيا اليوم"، انهالت التعليقات على منشور دعيبس للتعبير عن الحزن لرحيل الفنان ياسر المصري، الذي توفي إثر حادث سير في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان عن عمر ناهز 48 عاما.

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