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إعصار "لين" يقترب من "هاواي" الأمريكية.. والسكان يستعدون

إعصار "لين" يقترب من "هاواي" الأمريكية.. والسكان يستعدون

إعصار "لين" يقترب من "هاواي" الأمريكية.. والسكان يستعدون

اليوم AM 11:36
"لين" يقترب ويهدد هاواي الأميركية برياح عاتية وأمواج خطيرة

"لين" يقترب ويهدد هاواي الأميركية برياح عاتية وأمواج خطيرة

كتب: وكالات

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يواصل الإعصار لين زحفه نحو ولاية هاواي الأمريكية في حين هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة، حيث أغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها وخزن السكان المؤن استعدادا للإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة ويمكنه أن يتسبب في هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا، ما قد يؤدي لسيول وانهيارات أرضية، مضيفة أن منسوب الأمطار قد يتخطى هذا المعدل بكثير في بعض المناطق، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقال مركز أعاصير المحيط الهادي التابع لهيئة الأرصاد في هونولولو: "يجب الإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات".

وبالأمس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من كايلوا-كونا وهي بلدة تقع على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى.

ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وحث حاكم الولاية ديفيد إجي السكان على أخذ التهديد الذي يشكله الإعصار على محمل الجد والاستعداد للأسوأ بتخزين إمدادات من المياه والطعام والأدوية تكفي لنحو 14 يوما.

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