كشف مذهل.. حفرية بعمر 40 ألف عام في جليد سيبيريا

اكتشف علماء روس حفرية حصان قديم محفوظة بالكامل في الجليد السرمدي السيبيري في منطقة ياكوتيا بجلدها وشعرها وحوافرها وذيلها على حالاتهم، حيث تشتهر منطقة ياكوتيا بالعثور على حفريات ماموث ضخمة في الجليد السرمدي.

وقال علماء من جامعة شمال شرق روسيا الاتحادية، والذين أعلنوا الاكتشاف الخميس، إن عمر الحفرية يتراوح تقريبا بين 30 إلى 40 ألف عام، ويعتقدوا أن الحفرية تعود لحصان كان عمره قرابة شهرين وقت نفوقه، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وعبر العالم سيميون جريجورييف، رئيس متحف الماموث في ياكوتسك عاصمة المقاطعة، عن دهشته للحالة الكاملة التي بدت عليها الحفرية.

وأشار إلى أنها الحفرية القديمة الأفضل حالة بين عثر عليه من الحفريات على مدار التاريخ.

واكتشفت الحفرية في فوهة باتاجايكا، المنخفض الضخم الذي يصل عمقه إلى 100 متر ويقع في غابة صنوبر شرقي سيبيريا.