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"الحنين إلى الماضي".. "رسبيرج" يعيد ويندوز 95 لأجهزة الكمبيوتر

اليوم AM 11:36
من أجل الحنين إلى الماضى رسبيرج يعيد ويندوز 95 لأجهزة الكمبيوتر

من أجل الحنين إلى الماضى رسبيرج يعيد ويندوز 95 لأجهزة الكمبيوتر

كتب: وكالات

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إذا كان لديك 200 ميجابايت من المساحة الشاغرة في كمبيوترك ويتملكك الحنين إلى الماضي، فلماذا لا تعيد تثبيت إحدى أقدم وأشهر النسخ في نظام "ويندزوز"، التي تعود إلى عام 1995؟، خاصة بعد أن أفادت تقارير صحفية بأن فيليكس ريسيبرج أعاد إلى الواجهة نسخة "ويندوز 95" من أجل إحياء النوستالجيا وتذكر أيام الزمن الجميل.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأنه يمكن تحميلها على أي كمبيوتر على شكل تطبيق من موقع "GitHub".

ومن غير المعروف إلى حدود الساعة ما إذا كان ريسيبرج تلقى مساعدة من "مايكروسوفت" أم لا، وما إذا كان الأمر الذي أقدم عليه قانونيا أو لا.

ولا تعمل نسخة "Windows 95 v1.0" بشكل كامل، حيث تعتمد على بعض البرامج فقط مثل "نوتباد" و"سوليتير" و"فري سيل".

كما لا تحتوي الألعاب الكلاسيكية مثل لعبة "Space Cadet Pinball" الشهيرة، التي قضى فيها عدد من المستخدمين أوقاتا طويلة في زمن كان الإنترنت فيه غير متاح للجميع.

ويقترح المصدر تشغيل النسخة على "Microsoft Surface Book 2"، الذي يتوفر على ذاكرة سعتها 16 جيجابايت.

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