بالصور| "قضيب معدني اخترق رأسه".. شاب ينجو من الموت بأعجوبة

في واقعة يصعب تصديقها عقلاً، أفلت شاب صيني من الموت بأعجوبة بعد اختراق قضيب معدني جمجمته، دون أن يقتله.

وأكد الجراحون بمستشفى "شنجهاي" الصينية أن الشاب، البالغ من العمر 25 عاما، ومهنته عامل بناء، لم يصب بجروح بالغة، وهو أمر مدهش بالنسبة إليهم، بحسب موقع "روتانا".

وسيناريو الحادث هو أنه كان الشاب يسير على منصة ارتفاعها متران خلال أداء عمله، فاختل توازنه وسقط فجأة على القطب المعدني الذي اخترق وجهه، مما تتطلب خضوعه لجراحة دقيقة لإزالته.

وفتح الجراحون رأس الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وأزالوا جزءا بسيطا من الجمجمة ليتمكنوا من استخراج القضيب المعدني كما أعطوه أنبوبا للتنفس.

وأضاف الجراحون أن الرجل كان من الممكن أن يفقد حياته، أو بصره على الأقل، بسبب هذا الحادث المأسوي الذي تعرض له، لكنه تخطى كل ذلك واستعاد عافيته.

ولم تكن هذه الحالة هي الأولى التي يخترق فيها قضيب معدني جمجمة رجل، إذ إنه في الأيام الماضية، اخترق قضيب معدني جمجمة شاب يدعى محمد طارق، في الهند، يبلغ من العمر 24 عاما، بعدما تعرض لحادث سيارة، لكنه نجا من الموت لأن القضيب لم يتوغل في الرأس بشدة.