آخر الأخبار

عبدالسلام النابلسي.. "البطولة تليق بنجم الفانتازيا"

عبدالسلام النابلسي.. "البطولة تليق بنجم الفانتازيا"

بالصور| "قضيب معدني اخترق رأسه".. شاب ينجو من الموت بأعجوبة

بالصور| "قضيب معدني اخترق رأسه".. شاب ينجو من الموت بأعجوبة

صحيفة صينية تطلب من الحكومة فرض ضريبة على الأسر التي تنجب أقل من طفلين

صحيفة صينية تطلب من الحكومة فرض ضريبة على الأسر التي تنجب أقل من طفلين

بالصور| الجماهير تدعو لتركي آل الشيخ بالشفاء العاجل

بالصور| الجماهير تدعو لتركي آل الشيخ بالشفاء العاجل

بالصور| "قضيب معدني اخترق رأسه".. شاب ينجو من الموت بأعجوبة

أمس PM 11:05
شاب ينجو من الموت بعد اختراق قضيب معدني رأسه

شاب ينجو من الموت بعد اختراق قضيب معدني رأسه

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

شاب ينجو من الموت بإعجوبة بعد إصابته بـ"قطع الرأس الداخلي"

شاب ينجو من الموت بإعجوبة بعد إصابته بـ"قطع الرأس الداخلي"

بالفيديو| شاب ينجو من الموت بأعجوبة: شاحنة انقلبت على سيارته

بالفيديو| شاب ينجو من الموت بأعجوبة: شاحنة انقلبت على سيارته

شاب أسترالي ينجو من الموت بعد معركة مع سمكة قرش

شاب أسترالي ينجو من الموت بعد معركة مع سمكة قرش

في واقعة يصعب تصديقها عقلاً، أفلت شاب صيني من الموت بأعجوبة بعد اختراق قضيب معدني جمجمته، دون أن يقتله.

وأكد الجراحون بمستشفى "شنجهاي" الصينية أن الشاب، البالغ من العمر 25 عاما، ومهنته عامل بناء، لم يصب بجروح بالغة، وهو أمر مدهش بالنسبة إليهم، بحسب موقع "روتانا".

وسيناريو الحادث هو أنه كان الشاب يسير على منصة ارتفاعها متران خلال أداء عمله، فاختل توازنه وسقط فجأة على القطب المعدني الذي اخترق وجهه، مما تتطلب خضوعه لجراحة دقيقة لإزالته.

 

وفتح الجراحون رأس الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وأزالوا جزءا بسيطا من الجمجمة ليتمكنوا من استخراج القضيب المعدني كما أعطوه أنبوبا للتنفس.

وأضاف الجراحون أن الرجل كان من الممكن أن يفقد حياته، أو بصره على الأقل، بسبب هذا الحادث المأسوي الذي تعرض له، لكنه تخطى كل ذلك واستعاد عافيته. 

ولم تكن هذه الحالة هي الأولى التي يخترق فيها قضيب معدني جمجمة رجل، إذ إنه في الأيام الماضية، اخترق قضيب معدني جمجمة شاب يدعى محمد طارق، في الهند، يبلغ من العمر 24 عاما، بعدما تعرض لحادث سيارة، لكنه نجا من الموت لأن القضيب لم يتوغل في الرأس بشدة.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تامر حسني" البدلة رقم واحد".. ومحمد رمضان يرد: "الديزل "نمبر وان"

تامر حسني" البدلة رقم واحد".. ومحمد رمضان يرد: "الديزل "نمبر وان"

يبدو أن صراع الفنانين على المركز الأول في إيرادات أفلام العيد بدأ مبكرا، حيث أعلن الفنان تامر اليوم، احتفاله بصدارة فيلمه خلال أول أيام عيد الأضحى، إذ كتب على ص
اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

تجاوز الزمن وأصبح نجم خلال فترة قصيرة من حياته الفنية التي بدأها بأدوار صغيرة في المسلسلات والأفلام قادته إحداها إلى أن يكون نجم شباك بل ومن أبرز نجوم جيله،
بالفيديو| "ناسا" تقدم دليلا على وجود الكائنات الفضائية

بالفيديو| "ناسا" تقدم دليلا على وجود الكائنات الفضائية

وثقت مركبة "Cassini" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا"، جسم غريب، قبل احتراقها في الغلاف الجوي لكوكب زحل. واعترف ممثلو الوكالة بأن هذا الجسم يعود إلى كائنات فضائية
بالفيديو| شاهد أين تذهب حصى الجمرات بعدما يرميها الحجاج

بالفيديو| شاهد أين تذهب حصى الجمرات بعدما يرميها الحجاج

هل سألت نفسك يومًا أين تذهب 21 حصوة التي يرميها الحاج أثناء آدائه لرمي الجمرات ضمن مناسك الحج؟
احترس.. لحوم المزارع فيها مضادات حيوية تسبب أمراضا خطيرة

احترس.. لحوم المزارع فيها مضادات حيوية تسبب أمراضا خطيرة

تستخدم مستحضرات طبية مختلفة بما فيها المضادات الحيوية في تربية المواشي والدواجن، وهذه المواد قد تشكل خطرا على صحة الإنسان عند تناوله لحوم تلك الحيوانات.....