بالفيديو| "كلبة" تدفع النقود بنفسها لشراء الطعام من محل تجاري

كلبة تدفع نقود لمحل تجاري لتشتري طعام
تداول نشطاء مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كلبة وهي تأخذ مالا من مصور الفيديو وتدفعه من خلال فتحة صراف محل تجاري مقابل طعام ظلت بانتظاره حتى أعطاه لها عامل المتجر، حسب موقع "روسيا اليوم".
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