بالفيديو| "كلبة" تدفع النقود بنفسها لشراء الطعام من محل تجاري

عروس تلغي حفل زفافها في اللحظات الأخيرة بسبب "الأفلام الإباحية"

ألغت "كلير دالتون"، الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، زفافها قبل أيام فقط من انعقاده، وذلك بعد أن اكتشفت أن خطيبها يشاهد الأفلام الإباحية على الإنترنت، بحسب صحي