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"والحسابة بتحسب".. شركة تطلب "مانح أحضان" بـ40 دولارا في الساعة

اليوم PM 08:15
"مانح أحضان".. وظيفة جديدة براتب 40 دولار في الساعة

"مانح أحضان".. وظيفة جديدة براتب 40 دولار في الساعة

كتب: وكالات

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مع تزايد ضغوط الحياة والعمل، تزداد نسبة التوتر التي يتعرض لها الناس بشكل يومي، وبالتالي فإن حاجتهم لوسائل الاسترخاء كبيرة، الأمر الذي دفع شركة لتقديم خدمات "الأحضان"، والبحث عن "مانح أحضان محترف" براتب يصل إلى نحو 40 دولار في الساعة.

وأعلنت شركة خاصة بتنظيم فعاليات الشركات في بريطانيا، تدعى "Team Tactics"، أنها ستوفر فعاليات "الأحضان" للموظفين الذين يشعرون بتوتر، وأنها تبحث عن "مانح أحضان محترف"، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وستنظم هذه الجلسات في "خيمة الاسترخاء" التي تعتمد وسائل استرخاءمستمدة من الثقافة الهندية والمغربية، كما أوضحت الشركة أن ورش العمل هذه قد تستمر لمدة 8 ساعات يوميا، لمنح المشاركين أكبر قدر من الأحضان.

وجدير بالذكر أن دراسات أكدت أن الحصول على حضن أو التواصل بين الأشخاص من خلال اللمس يساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة: "السيروتونين" و"الأوكسيتوسين"، ما يؤثر على سلوك الأشخاص ومشاعرهم.

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