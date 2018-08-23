بالصور| أغنام نافقة قبل بيعها بمكة المكرمة

ظهرت صور لأغنام نافقة وجيف قبيل بيعها في الأسواق، بأحد أحياء مدينة مكة المكرمة، اليوم، كجزء من ظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ المرخصة، والتي تصل ذروتها في موسم الأضاحي.

ونشرت الصور صحيفة "سبق" السعودية، كجزء من جولة ميدانية قالت عنها إنها توثق انتقال المخالفين إلى سفوح الجبال وهم يحملون أغنامًا نافقة أو مريضة، ويتولون ذبحها وبيعها، وانتشرت الجيف في عدد من المواقع.

ويظهر في الصور، أغنام وماعز نافقة ومتحولة لجيف، كما يبدو بعضها سلخ واقتطع جزء من لحمه، دون أن يعرف على وجه الدقة إن كان جزء من هذه اللحوم بيع بالفعل للاستهلاك الآدمي أم لا.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مسلخ المعيصيم في مكة، والذي تبلغ طاقته ذبح 20 ألف رأس من الغنم والبقر والجمال يوميًا، فوضى وتكدسًا للذبائح والمخلفات في المسلخ، لتتدخل أمانة المنطقة وتغلق المسلخ.