آخر الأخبار

بشرى سارة.. دراسة تكشف: تناول الأكل ليلا لا يسبب البدانة

بشرى سارة.. دراسة تكشف: تناول الأكل ليلا لا يسبب البدانة

أوروبا تودع "المصباح الكوارتز" إلى الأبد

أوروبا تودع "المصباح الكوارتز" إلى الأبد

دراسة تحذر من طريقة معينة لشرب الماء: هذه علاقتها بـ "الكلاب"

دراسة تحذر من طريقة معينة لشرب الماء: هذه علاقتها بـ "الكلاب"

تعرف على قصة "البنطلون" وسبب منعه في روما

تعرف على قصة "البنطلون" وسبب منعه في روما

دراسة تحذر من طريقة معينة لشرب الماء: هذه علاقتها بـ "الكلاب"

منذ 50 دقيقة
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

هل شرب الماء البارد يضر بالصحة؟

هل شرب الماء البارد يضر بالصحة؟

ابتكار ملابس يمكن استخدامها في التنفس تحت الماء

ابتكار ملابس يمكن استخدامها في التنفس تحت الماء

بالفيديو| كوبرا تشرب الماء بطريقة غريبة

بالفيديو| كوبرا تشرب الماء بطريقة غريبة

حذرت دراسة حديثة الأشخاص الذين يشربون الماء من الزجاجة (القنينة) نفسها، من باب الحفاظ على البيئة، أو لأنك تريد توفير المال، فأنت تقوم بأمر غير صحي له تبعات خطيرة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها موقع "ترد ميل رفيوز" وهو منصة مختصة بتقديم إرشادات رياضية وصحية، أن الشرب من قنينة جرى استخدامها عدة مرات يعرض الإنسان لنسب عالية من البكتيريا.

ووجد الباحثون أن الشرب من هذه القنينة قد يكون أسوأ من قيام الإنسان بلعق أداة يلعب بها الكلب، وبالتالي، فإن السلوك الذي يعتمده أغلب الناس في بيوتهم ليس آمنا على الإطلاق.

واعتمدت الدراسة على عدة أنواع من القنينات استخدمها رياضيون طيلة أسبوع، وكشفت النتائج أمورا وصفت بـ"الصادمة".

فقد وجد الباحثون أن عدد البكتيريا في كل قنينة يصل في المتوسط إلى 313.499 CFU وهذا الأخير (سي إف يو) مقياس لتحديد عدد الخلايا الحية في الأشياء والأجسام.

وتكمن المفاجأة في أن الأداة المسلية التي تلهو بها الكلاب في العادة كما تقوم بلعقها في كثير من الأحيان لا تتجاوز 2,937 "سي إف يو"، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".

والجدير بالذكر أن بعض القنينات التي يعاد استخدامها تضم أعدادا أكبر بكثير من البكتيريا الحية، ولذلك فإن الشرب منها لا يقل خطرا عن الشرب من مغسلة المطبخ.

ونبه الباحثون إلى أن قرابة 60 بالمئة من البكتيريا التي تم رصدها في القنينات تشكل خطرا محدقا بصحة الإنسان كما تعرضه بشدة للمرض.

وإزاء هذا التحذير قد يتساءل كثيرون حول البديل الممكن، وهنا ينصح الباحثون بتفادي القنينات التي تغلقُ بالغطاء واللجوء إلى أخرى بتقنية "الامتصاص" في الأعلى لأن هذا المنفذ الضيق أقل عرضة للبكتيريا.

وفي السياق ذاته، تنصح الدراسة بشراء قنينات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عوض قنينات البلاستيك، وعند الاستخدام، يجدر بالمستهلك ألا يترك القنينة داخل المحفظة أو السيارة لعدة أسابيع، كما يتعين تنظيف هذه القنينات أيضا حتى وإن كانت لا تضم سوى الماء.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"زي الأفلام".. سيدة تكتشف خيانة زوجها من "التليفزيون"

"زي الأفلام".. سيدة تكتشف خيانة زوجها من "التليفزيون"

كما يحدث في بعض سيناريوهات الأعمال الدرامية والأفلام، اكتشفت زوجة أردنية بالصدفة أن زوجها يخونها مع صديقتها، من خلال تقرير تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية
تامر حسني" البدلة رقم واحد".. ومحمد رمضان يرد: "الديزل "نمبر وان"

تامر حسني" البدلة رقم واحد".. ومحمد رمضان يرد: "الديزل "نمبر وان"

يبدو أن صراع الفنانين على المركز الأول في إيرادات أفلام العيد بدأ مبكرا، حيث أعلن الفنان تامر اليوم، احتفاله بصدارة فيلمه خلال أول أيام عيد الأضحى، إذ كتب على ص
من 23 مليون مكالمة.. مصر الأعلى في إجراء الاتصالات الهاتفية خلال الحج

من 23 مليون مكالمة.. مصر الأعلى في إجراء الاتصالات الهاتفية خلال الحج

أصدرت هيئة الاتصالات السعودية تقريرا يوضح استخدام الدول للمكالمات الهاتفية، وأظهر التقرير أن مصر جاءت من أعلى 5 دول في إجراء المكالمات ال
عروس تلغي حفل زفافها في اللحظات الأخيرة بسبب "الأفلام الإباحية"

عروس تلغي حفل زفافها في اللحظات الأخيرة بسبب "الأفلام الإباحية"

ألغت "كلير دالتون"، الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، زفافها قبل أيام فقط من انعقاده، وذلك بعد أن اكتشفت أن خطيبها يشاهد الأفلام الإباحية على الإنترنت، بحسب صحي
اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

تجاوز الزمن وأصبح نجم خلال فترة قصيرة من حياته الفنية التي بدأها بأدوار صغيرة في المسلسلات والأفلام قادته إحداها إلى أن يكون نجم شباك بل ومن أبرز نجوم جيله،