"App Store" يتوقف عن العمل

app store
أعلن موقع "Downdetector" المختص بتعقب مصادر التطبيقات والبرامج في الإنترنت، عن مشاكل في عمل متجر "App Store" أدت إلى توقفه.
وبدأت المشكلة الساعة 5:28 دقيقة بتوقيت القاهرة، و23:28 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".
وأضاف الخبر المنشور على الموقع أن أكثر البلدان التي تأثرت من توقف "App Store" هى: ألمانيا والولايات المتحدة واليابان.
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