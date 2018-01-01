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فيديو| الشرطة الكندية تلاحق "باتمان" في مقاطعة أونتاريو

منذ 45 دقيقة
الشرطة الكندية توقف سيارة شخص يرتدي أزياء "باتمان" لالتقاط صورة تذكارية معه

الشرطة الكندية توقف سيارة شخص يرتدي أزياء "باتمان" لالتقاط صورة تذكارية معه

كتب: شريف سليمان

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر دورية تابعة للشرطة الكندية توقف سائق سيارة يرتدي زي "باتمان"، في مقاطعة أونتاريو. 

كان السائق يجتاز الشارع بسرعة كبيرة، حيث لاحقته قوات الشرطة الكندية، وجعلته يوقف سيارته.

وبحسب ما جاء في موقع "روسيا اليوم"، فإنه تبين لاحقًا أن السائق الذي انتحل شخصية "باتمان"، لم يكن إلا المواطن ستيفن لورانس، وكان عائدًا إلى منزله من باري ساوند، وقال إنه انطلق بأقصى سرعة لكي يصبح "نجم الشوارع"، التي يمر بها، حتى يلقى المديح والإشادة من الأشخاص الذين يمر عليهم.

ووقف لورانس عند إشارة مرور، وطلب من عناصر الشرطة أن يأمروا سائقي السيارات عدم تشتيت انتباههم خلال التصوير، حرصًا على سلامتهم، عندما عاد "باتمان"، لينطلق مرة أخرى، تعقبته دورية الشرطة لالتقاط صورة تذكارية معه.

وقال ستيفن إنه يقلد "باتمان" منذ أكثر من 20 عاما، بلبس الزي الذي لبسه بعد وفاة والده، وهو معتاد على الاهتمام الزائد من قبل المعجبين، لكنه مع ذلك يطلب من سائقي السيارات أن يكونوا أكثر حذرًا، وعدم الانشغال بالتصوير في أثناء قيادتهم كي لا يتعرضوا للحوادث.

 

 

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