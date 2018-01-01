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اختلف مع الزعيم وسخر من منتقديه.. محمد رمضان "نمبر وان" في الأزمات

منذ 43 دقيقة
محمد رمضان

محمد رمضان

كتب: أحمد محمد عبدالباسط وصفية النجار

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وليد منصور لمحمد رمضان عن إيرادات "الديزل": "محدش هيصدقك عمرك ما كنت رقم 1"

تجاوز الزمن وأصبح نجم خلال فترة قصيرة من حياته الفنية التي بدأها بأدوار صغيرة في المسلسلات والأفلام قادته إحداها إلى أن يكون نجم شباك بل ومن أبرز نجوم جيله، ورغم ذلك وقع في أزمات ومواقف محرجة كثيرة أثارت جدل جمهوره ومعجبيه.

أحدث أزمات محمد رمضان الفنية بدأت منذ ساعات، بعدما نشر المنتج وليد منصور منتج فيلم البدلة الذي يشارك به تامر حسني في سباق أفلام العيد، على صفحته في فيس بوك منشورا يهاجم فين رمضان كتب فيه: رسالة موجهة مني المنتج وليد منصور إلى شخص (...) وصلني إنك بتبعت رسائل من تليفونك الشخصي تتهمني فيها بتغيير أرقام الإيرادات، مكنش نفسي أرد على (..) علشان مخرج العمل ومنتجه أصدقاء محترمين بس انت زودتها قوي يا (..).

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه وجئ بأن محمد رمضان، يرسل رسائل للصحفيين، يتهمه بإعلان إيرادات مغلوطة عن الأفلام المشاركة في عيد الأضحى، الأمر الذي أثار غضبه، قائلًا: "رديت عليه عبر صفحتي الخاصة على فيس بوك .. واعتقد إني مش هقول كلام أكثر من كده لأنه ميستاهلش.. والإيرادات ستزيد اليوم".

ليتطور الأمر ويرد أحمد السبكي منتج فيلم الديزل على ما نشره ولي منصور، حيث قال السبكي لـ"الوطن"، إن "إلإيرادات المنشورة هي الصحيحة وكيف يتم التلاعب فيها، وما قاله وليد منصور ليس له أساس من الصحة، ووليد منصور ليس منتجًا ولا يفهم في الإنتاج وهو مجرد "عرضحلجي".

وسبق لمحمد رمضان أن تعرض لكثير من الانتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، مثلما حدث بعد رد فعل ضد منتقدي مسلسل"نسر الصعيد"، الذي عرض في رمضان الماضي، حيث وصفهم بـ"الحمير".

ورد محمد رمضان على المنتقدين بنشر صورة له مع شبل ودراجة نارية فاخرة وعلق عليها: "من أفضل صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير فيها"، وأضاف: "أغنية نمبر وان قريبا".

كان الفنانين أحمد السعدني وأمير طعيمة قد انتقدا محمد رمضان بسبب جملة "لا عزاء للأغبياء" التي اعتبراها إهانة لزملاء محمد رمضان المنافسين في موسم رمضان 2018.

إذ كتب أمير طعيمة عبر حسابه على موقع "فيسبوك": " في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحي الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله ومنهم من يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم. وكمان مشغل أغنية بتقول أنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين"، وطالب الفنانين بعد المشاركة في أي أعمال مستقبلية مع محمد رمضان.

كما انتقد أحمد السعدني مقولة رمضان وعلق عليها عبر حسابه على موقع "تويتر": "في فنان يكتب لزملائه لا عزاء للأغبياء!!!!".

وسبق لمحمد رمضان إثارة الجدل بمواقفه المختلفة، كان من بينها ما يلي:

1- انتقاده للفنان إسماعيل ياسين.

تعرض الفنان محمد رمضان لهجوم شديد بعد أن وصف أفلام الكوميديان إسماعيل ياسين بالمسيئة للجندي المصري، وهو ما تسبب في نشوب أزمة قوية بين محبي الفنان الراحل وأسرته ضد الفنان محمد رمضان.

2- قارن نفسه بالزعيم عادل إمام.

أدخل الفنان محمد رمضان، نفسه في مقارنة مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أنه يصنف الفنان الأعلى أجرًا بين نجوم التمثيل، فعندما تعاقد مع قناة mbc القناة نفسها التى تعاقد معها الفنان عادل إمام، حصل على أجر أعلى من الزعيم عادل إمام، في حين لم يعلق الفنان عادل إمام على الأمر.

3 - نشر صوره بجانب أفخم السيارات وتباهيه بثروته.

أثار محمد رمضان جدل كبير، بعد نشر صورته بجانب سيارتين من أفخم السيارات ماركة رولز رويس فانتوم ولامبورجيني أفنتاتور، وعلق عليها قائلاً: "أحب أشارك جمهوري لحظاتي السعيدة" وهو ما تسبب في موجة من الهجوم عليه بدعوى عدم مراعاته المشاعر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فضلاً عن أنه نشر صورته بجانب طائرة كتب عليها أول حرفين من اسمه باللغة الإنجليزية.

4- خلافه مع بيومي فؤاد

بدأ الخلاف بين محمد رمضان وبيومي فؤاد، حينما أبدى بيومي رأيه في مسلسل الأسطورة، حيث قال إنه لم يعجبه المسلسل ولا الشخصية التي قدمها رمضان، التي تدعو إلى البلطجة والعنف، مؤكدًا أنه يحب محمد رمضان ويراه نجمًا يستحق النجاح، ولكنه مختلف معه فيما يقدمه من أعمال تروج إلى البلطجة.

ورد محمد رمضان، على بيومي فؤاد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسخرية قائلاً: "ما شاء الله وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي ده أنت تمسك القلم بقى وتشتغل ناقد.. سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت"، ووصفه رمضان بـ"النحيت" لظهوره في اكثر من عمل خلال موسم دراما رمضان هذا العام.

5- خلافة مع الداعية خالد الجندي

تعتبر قضية الفنان محمد رمضان والداعية الإسلامي خالد الجندي من أشهر القضايا التي شغلت الوسط الفني، وانتهت بتنازل محمد رمضان عنها، بسبب وصف خالد الجندي للأدوار التي قدمها بـ"أشكال وسخة"، ونشر الفنان الشاب محمد رمضان مقطع فيديو لخالد الجندي يشيد خلاله بمشاركة محمد رمضان في حملة توعية ضد الإدمان، وعلق عليها: "شكرًا لك ولدعمك ولأننا شعب عاطفي وأنا واحد منهم، قررت التنازل عن القضية مبروووك الشيخ خالد الجندي".

 

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