أطلق فريق "روستوف" الروسي قميصه الرابع للموسم الجديد، المستوحى تصميمه من سجادة خاصة لأحد مشجعي الفريق الجالبة للحظ "الجيد"، ولكن ما هو السبب الذي دفع النادي لتصميم قميصه بهذا الشكل؟

ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي السبب في تقرير له، أن الأمر بدأ حينما خسر "روستوف" على ملعبه في إحدى المباريات، وهي الخسارة التي دفعت أحد مشجعي الفريق لاصطحاب سجادته معه إلى الملعب، لاعتقاده أنها تجلب الفأل الحسن وكانت المفاجأة، هي فوز "روستوف" بأربعة أهداف دون رد.

This mans carpet has become a lucky omen for Rostov as he took it to the stadium and his side won 4-0.



He's set to bring it with him to Rostov's next game at Arsenal Tula on Friday.



Only in Russia. pic.twitter.com/sBX5B1BKDz — Football Tweet (@Football__Tweet) August 22, 2018

وانتشرت صورة المشجع وسجادته في المدرجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم إدارة النادي بدعوة المشجع لحضور تدريب الفريق.

Yesterday, after Rostov scored their opening goal, two fans were pictured celebrating with a rug. pic.twitter.com/ATOMe5lQA1 — David Sansun (@RFN_David) August 20, 2018

ومن الواضح أن الاعتقاد بالفأل الحسن انتشر بشدة داخل النادي، حتى دفعه لإصدار قميصه الرابع بشكل مستوحى من تصميم السجادة.





Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19!







Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!



Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018

ويمكن للجماهير شراء القميص المثير للاهتمام، مقابل 37 دولارا أمريكيا.