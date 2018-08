أطلق فريق "روستوف" الروسي قميصه الرابع للموسم الجديد، المستوحى تصميمه من سجادة خاصة لأحد مشجعي الفريق الجالبة للحظ "الجيد"، ولكن ما هو السبب الذي دفع النادي لتصميم قميصه بهذا الشكل؟

ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي السبب في تقرير له، أن الأمر بدأ حينما خسر "روستوف" على ملعبه في إحدى المباريات، وهي الخسارة التي دفعت أحد مشجعي الفريق لاصطحاب سجادته معه إلى الملعب، لاعتقاده أنها تجلب الفأل الحسن وكانت المفاجأة، هي فوز "روستوف" بأربعة أهداف دون رد.

This mans carpet has become a lucky omen for Rostov as he took it to the stadium and his side won 4-0.



He's set to bring it with him to Rostov's next game at Arsenal Tula on Friday.



Only in Russia. pic.twitter.com/sBX5B1BKDz