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فيديو| مشجع روسي يلهم فريقه بتصميم جديد لقميصه: "سجادة بتجيب الحظ"

فيديو| مشجع روسي يلهم فريقه بتصميم جديد لقميصه: "سجادة بتجيب الحظ"

فيديو| مشجع روسي يلهم فريقه بتصميم جديد لقميصه: "سجادة بتجيب الحظ"

اليوم PM 10:05
صورة القميص

صورة القميص

كتب: وكالات

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أطلق فريق "روستوف" الروسي قميصه الرابع للموسم الجديد، المستوحى تصميمه من سجادة خاصة لأحد مشجعي الفريق الجالبة للحظ "الجيد"، ولكن ما هو السبب الذي دفع النادي لتصميم قميصه بهذا الشكل؟

ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي السبب في تقرير له، أن الأمر بدأ حينما خسر "روستوف" على ملعبه في إحدى المباريات، وهي الخسارة التي دفعت أحد مشجعي الفريق لاصطحاب سجادته معه إلى الملعب، لاعتقاده أنها تجلب الفأل الحسن وكانت المفاجأة، هي فوز "روستوف" بأربعة أهداف دون رد.

وانتشرت صورة المشجع وسجادته في المدرجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم إدارة النادي بدعوة المشجع لحضور تدريب الفريق.

ومن الواضح أن الاعتقاد بالفأل الحسن انتشر بشدة داخل النادي، حتى دفعه لإصدار قميصه الرابع بشكل مستوحى من تصميم السجادة.

ويمكن للجماهير شراء القميص المثير للاهتمام، مقابل 37 دولارا أمريكيا.

 

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