بالفيديو| هبوط اضطراري في بيرو لطائرة من دون عجلة أمامية

شاهد هبوط اضطراري في بيرو لطائرة من دون عجلة أمامية
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هبوطا اضطراريا لطائرة ركاب بدون عجلات أمامية في مطار خورخي شافيس قرب العاصمة ليما.
ونجح الطيار من الهبوط بنجاح رغم الظروف الطارئة بعد ظهور خلل تقني منع طاقم الطائرة من استخدام العجلة الأمامية أثناء الهبوط، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وجاءت في تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن الهبوط جرى بسلامة دون أي ضحايا أو إصابات.
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