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بالفيديو| وفاء منقطع النظير.. كلب يرافق صاحبته حتى في سيارة الإسعاف!

اليوم PM 07:39
وفاء منقطع النظير.. كلب يرافق صاحبته حتى في سيارة الإسعاف!

وفاء منقطع النظير.. كلب يرافق صاحبته حتى في سيارة الإسعاف!

كتب: وكالات

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وثق أطباء الإسعاف في مدينة داتشينج الصينية مقطع فيديو نادرًا يظهر وفاء منقطع النظير لكلب رافق صاحبته التي فقدت وعيها إلى المستشفى.

وأغمى على مرأة من مدينة داتشينج في الصين، أثناء تجولها مع كلبها الذهبي، وبقى الحيوان الوفي ملازمًا لصاحبته حتى وصول الأطباء، كما أنه رفض أوامر الطاقم الطبي بالابتعاد ولم يترك صاحبته ولو لثانية، وركب معها في سيارة الإسعاف بعد أن سمح له المسعفون بذلك بعد فشل إبعاده عنها.

وقال أطباء الإسعاف للصحفيين بأنهم لم يستطيعوا الاقتراب من الفتاة المغمى عليها في البداية، خوفًا من الكلب الضخم الذي كان يحرسها.

لكنهم عندما غامروا واقتربوا من الفتاة لإسعافها لم تظهر على الكلب أي مظاهر عدوانية، بل كان يراقب ما يفعلونه معها.

وقالت الطبيبة تشانج جيونج: "عندما اقتربنا من المرأة المستلقية على الأرض، سر الكلب لأننا وصلنا لمساعدة صاحبته".

واتضح في المستشفى، لحسن الحظ، أن الفتاة لا تعاني من مرض خطير وأغمي عليها لأنها تناولت الكثير من المشروبات الكحولية الليلة الفائتة، وأول ما قامت به لدى استيقاظها هو مناداتها لكلبها الوفي.

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