بالصور| دب يهاجم عجوزا في منزلها ويشوه وجهها!

هاجم دب امرأة مسنة أمريكية في منزلها وتسبب لها في فقدان عينها وتشوه في وجهها ورقبتها، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الجدة الأمريكية، من مدينة جروتون بولاية نيويورك، لا تحمل أي ضغينة للدب الذي تسبب لها بذلك.

واستيقظت أبريل روجرز، البالغة من العمر 71 عاما على ضجة صادرة من المطبخ، وذهبت إلى هناك لتستطلع السبب، فوجدت فيه دبا أسود كبيرا دخل من باب المطبخ، لأنها نسيت إغلاقه على ما يبدو، وجلست المرأة على كرسي في المطبخ وحاولت التحكم بأعصابها لكي لا تثير الذعر، وجلس الدب إلى جانبها وضربها بمخلبه الحاد على وجهها وغادر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونتيجة لضربة الدب القوية، فقدت روجرز عينها وتشوهت رقبتها بسبب الأضرار الكبيرة التي ألحقتها بها ضربة الدب.

ونقلت الأمريكية إلى المستشفى وأجريت لها العمليات اللازمة وهي الآن بصحة جيدة وحالتها مستقرة. ولم تفقد "كارثة الدب" من معنوياتها وقالت بهذا الخصوص: "لن أدع أي شيء يكسرني، لا شيء يستحق ذلك، من الأفضل أن أضحك بدلا من البكاء وهذا ما أفعله.. أنا سعيدة".