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بالفيديو| شرطي بريطاني يوسع فتاة في سن 14 عاما ضربا على رأسها!

اليوم PM 07:50
شرطي بريطاني يوسع فتاة في سن 14 عامًا ضربًا على رأسها!

شرطي بريطاني يوسع فتاة في سن 14 عامًا ضربًا على رأسها!

كتب: وكالات

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وثق شهود عيان حادثة احتجاز فتاة في الـ14 من عمرها في أكرينجتون بلانكشير البريطانية، وتعرضها لضرب مبرح على وجهها من شرطي أراد "تهدئتها".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن أفراد الشرطة هاجموا فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وامرأة تبلغ من العمر 52 عاما، في أحد شوارع مدينة أكرينجتون، وعندما حاولوا احتجاز الفتاة قاومت بشراسة، وضربها أحد ضباط الشرطة على وجهها بقوة.

وأغضب تصرف ضابط الشرطة البريطاني، المفرط في العدوانية، شهود العيان الذين صوروا الحادثة على الكاميرا.

وقال أحد شهود العيان: "هذا الرجل ضرب فتاة صغيرة. ضربتها! سيتم طردك".

وتسبب نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في موجة من التعليقات الغاضبة، ذكر فيها مستخدمو فيسبوك أنهم لا يستطيعون احترام الشرطة التي تتصرف بهذا الشكل.

وعلق أحد متابعي صفحات التواصل الاجتماعي قائلا: "هذا أحد الأسباب التي تجعلني لا أحترم الشرطة".

وأصدرت شرطة لانكشير، بعد نشر فيديو الحادث على صفحات التواصل الاجتماعي،  بيانا أبلغت فيه المواطنين بأنها تعرف ماذا حصل. وبحسب تأكيدات السلطات المعنية، سيتم فتح تحقيق رسمي سيعاقب بموجبه المذنبون.

والجدير بالذكر أن نتيجة لهذا الحادث، نقل اثنان من ضباط الشرطة إلى المستشفى في حين لم تصب الفتاة بجروح خطيرة.

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