صدق او لا تصدق.. غرامة "قتل الدبور" 50 ألف يورو في ألمانيا

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اليوم PM 04:49
الدبابير

الدبابير

كتب: منة الصياد

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كلما ارتفعت درجات الحرارة كلما ازداد انتشار الحشرات بأنواعها المختلفة حول العالم، حيث تسبب إزعاجًا كبيرًا للأشخاص أثناء الخروج من المنازل، ولكن في حين أن غريزة قتل الحشرات قد تكون نتيجة لعلل معينة لبعض الأشخاص، إلا أن القوانين في ألمانيا لا تتفهم ذلك بشكل كبير.

يحذر القانون الألماني من قتل بعض أنواع الحشرات وعلى رأسهم الدبابير، حيث تشمل قائمة الغرامات والمحظورات الخنافس، والسناجب، ونحل الطماطم، والفراشات، والقواقع، والذئاب.

وتختلف الغرامات من حشرة إلى أخرى، ولكن في حالة قتل دبور تتراوح الغرامة المادية ما بين 5 آلاف يورو و50 ألف يورو، وذلك اعتبارًا من الحكومة الألمانية لانتهاك القانون، وفقًا لما ذكر موقع euronews.

وأوضح محامي الحيوانات أندرياس أكينهيل، أن التهديد الذي تمثله الدبابير يُساء فهمه على نطاق واسع من قِبل الأشخاص، مضيفًا أنه من بين 10 آلاف نوع من الدبابير، يوجد نوعان فقط يشكلان خطرًا على البشر، وعادة لا يتلامسون مع المناطق المأهولة بالسكان.

ولكن في الوقت الذي توجد فيه اللوائح والقوانين التي تمنع قتل الدبابير، نادرًا ما يتم إبلاغ السلطات بحدوث انتهاكات، وأن الغرامة المفروضة على قتل دبور واحد لا تحدث في الواقع.

ومن الممكن التعامل بطريقة ودية مع الدبابير أفضل من قتلها، مثل وضع طبق من الحلوى بالمناطق المجاورة للمنازل، وسوف تتجمع الدبابير بها وتنشغل عن إزعاج الأشخاص.

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