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قصة مرعبة.. "معطف مميت" يقتل شقيقين بنفس الطريقة

اليوم AM 11:57
قصة مرعبة.. "معطف مميت" يقتل شقيقين بنفس الطريقة

قصة مرعبة.. "معطف مميت" يقتل شقيقين بنفس الطريقة

كتب: صفية النجار

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في عالمنا الكثير من الأحداث والمصادفات الغريبة والفريدة التي تحير العقول، ويعجز من يراها عن تفسيرها، ومن تلك الحوادث التي احتار الجميع في إيجاد تفسير لها، واقعة قتل تكررت بالطريقة نفسها مرتين، مع شقيقين أمريكيين ارتديا نفس المعطف وقتلا فيه، في توقيت زمني متقارب، كما مرت الرصاصة من نفس المكان، وعرفت هذه الحادثة بـ"المعطف المميت".

وحسبما ذكر "كتاب غرائب وأسرار من كل الديار"، الصادر عن دار الفكر اللبناني ودار الوسام فى طبعته الأولى عام 1987، فإن رجل أمريكي من سكان مدينة لايدن بولاية مساتشوسش يدعى "جابيز سبايسر"، قُتل برصاصتين في الـ25 من فبراير عام 1787، أثناء أعمال العنف، التي وقعت في ترسانة "سبرنجلفيد" وسميت بعصيان "الشاي"، وكان يرتدي يومها نفس المعطف، الذي كان يرتديه شقيقه "دانيال"، الذي صرعته رصاصتان في الـ 5 من مارس عام 1784.

والمفارقة العجيبة في هذا الأمر أن الرصاصتين التين قتلتا "جابيز" قد مرتا عبر الثقبين نفسهما الذين أحدثتهما الرصاصتين، التي قتلت "دانيال" قبل 3 سنوات في شهر مقارب من الشهر، الذي قُتل فيه "جابيز"، وهذا ما جعل الكثيرين يطلقون على هذا المعطف اسم "المعطف المميت".

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