السر الحقيقي وراء إحجام ميجان ماركل عن لقاء والدها والحديث معه

صرّحت دوقة ساسكس، الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل"، بأنها ستزور الولايات المتحدة الأمريكية، لزيارة العائلة والأصدقاء، وسط توقعات من الكثيرين بأنها لن تزور والدها "توماس ماركل" هذا الشهر.

وكشفت مصادر مقربة من دوقة ساسكس، أخيرا، عن سر عدم حديثها إلى والدها، البالغ من العمر 74 عاما، أو لقائه؛ موضحة أن ذلك يعود إلى مخاوفها من أن يسرّب أي حديث بينهما للإعلام، خاصة أنه سبق أن فعلها من قبل، ولديه سجل حافل في الحديث للصحافة عن علاقته بابنته.

وسبق لـ"توماس ماركل"، أن أصدر تصريحات مهينة عن العائلة المالكة البريطانية، وكذلك عن والدة الأمير هاري، زوج ابنته، الأميرة ديانا، ووفقا لصحيفة "Express".

ويرى المتابعون، أنه في حين أن "ميجان" تريد التحدث إلى والدها، فإنها وهاري يعتقدان أن أي محادثات خاصة، يمكن تسريبها إلى العالم، وهو السبب الرئيسي في إحجامها عن التواصل مع والدها.