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شركة روسية تصمم محطة قمرية مأهولة

شركة روسية تصمم محطة قمرية مأهولة

شركة روسية تصمم محطة قمرية مأهولة

اليوم PM 12:06
المحطة المدارية المأهولة

المحطة المدارية المأهولة

كتب: وكالات

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تستعد شركة "إينيرجيا" الروسية المصنعة للصواريخ الفضائية، إلى تحديد ملامح المحطة المدارية القمرية المأهولة.

وجاء في تقرير صدر عن الشركة أنها تدرس الآن مشاريع تصميمية تحدد شكل المحطة المستقبلية، وتضع أسس البنية التحتية الملحقة بها، مع العلم أن الشركة مسؤولة عن تصميم وتصنيع مركبة "فيديراتسيا" المأهولة التي من شأنها أن تنقل رواد الفضاء إلى المحطة القمرية المدارية مستقبلا، وفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم".

ونشرت في وسائل الإعلام الأمريكية والروسية، عام 2016، أول معلومات عن محطة "Deep Space Gateway" القمرية المدارية الدولية، وأشارت إلى بدء العمل على إعداد مشروع البنية التحتية المدارية بالتعاون مع شركي "بوينج" الأمريكية و"إينيرجيا" الروسية ووكالات فضائية لدول أخرى.

وأعلنت "ناسا" في وقت سابق أنها تعتزم إطلاق وحدة الطاقة التابعة للمحطة إلى المدار القمري، بحلول عام 2023، لتلتحم بها عامي 2024-2025 الوحدتان المأهولتان وذلك باستخدام صاروخ "SLS" الأمريكي فائق الثقل.

أما دور روسيا في بناء المحطة فينحصر حسب "ناسا" في إنشاء وحدة انتقالية سيخرج عبرها رواد الفضاء من المحطة المدارية للقيام بالهبوط على سطح القمر.

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، أن روسيا لن تشارك في مشروع المحطة القمرية المدارية "Deep Space Gateway" إلا على قدم المساواة مع وكالة "ناسا" الأمريكية.

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