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اكتشاف بقايا مساجد من العصر العباسي في السعودية

اليوم PM 12:05
منطقة عسير

منطقة عسير

كتب: وكالات

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أعلن رئيس قسم العناية الأثري عبدالعزيز آل غانم، بمنطقة عسير السعودية، العثور على آثار يعود تاريخها إلى 3000 عام في موقع جرش الأثري بالمنطقة، وتعود إلى حقبات تاريخية قبل الإسلام، إضافة إلى بقايا مساجد تعود إلى العصر العباسي.

وأوضح آل غانم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عاجل"، أن الموقع يضم بقايا من حضارة حمير، إضافة إلى مبانٍ إسلامية عبارة عن بقايا مسجدين، ينتميان للعهد العباسي وما بعده مبنيين من طوب الآجر، وهما عبارة عن مسجد كبير مبني فوق مسجد آخر أسفل منه، وتم بناؤهما فوق أساسات حصن جرش.

وأضاف أن التنقيب بدأ منذ 9 سنوات بفريق سعودي أمريكي مشترك، وتم استكماله بعد ذلك بكوادر سعودية مائة في المائة، لافتا إلى العثور على العديد من القطع الأثرية المتنوعة التي تنتمي إلى ما قبل الإسلام.

وتابع: كما اكتشفت أجزاء كبيرة من حصن جرش الأثري، الذي يتشابه مع موقع الأخدود بنجران في ضخامة جدرانه، وطريقة بنائه، واحتوى على رسومات أثرية ترمز إلى النماء والقوة، وهو يمثل رمز مدينة جرش القديمة في تلك الفترة.

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