"يختلط بالصخور".. اكتشاف أدلة جديدة على وجود جليد بسطح القمر

قال باحثون من الولايات المتحدة، إنهم عثروا ولأول مرة على دليل على وجود مياه متجمدة فوق سطح القمر، وذكر الباحثون أن هذا الجليد لا يستتر من ضوء الشمس فوق أرضية حفر منذ الأزل موجودة بداخل ثنايا القمر.

وكان الباحثون، تحت إشراف "شواي لي" من جامعة هاواي قاموا بدراسة نشرت في العدد الأخير من مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم، وقالوا إن دراسات سابقة قد توصلت لهذه الحقيقة، ولكنهم للمرة الأولى ينجحون في قياس بصمة جزيئات المياه "H2O". وحسب الدراسة فإن الجليد المائي فوق سطح القمر، ويمتزج بقوة مع صخور القمر.

وبحسب "البيان" الإماراتية، فإن الباحثين قاموا خلال الدراسة بتحليل نتائج بيانات تم رصدها باستخدام جهاز رصد المعادن المحمول على مسبار "شاندرايان 1" الفضائي الهندي. ويقيس هذا الجهاز الإشعاع الموجود في نطاق الأشعة تحت الحمراء.