بالفيديو| أب يراقص طفلته احتفالا بآخر جلسات العلاج الكيماوي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يراقص ويلعب مع طفلته داخل إحدى المستشفيات.

وكان الأب، الذي يدعى بريت طومسون، يداعب ابنته احتفالا بآخر جلسات الكيماوي التي تخضع لها طفلته التي تُدعى فينيكس وتبلغ من العمر عامين فقط.

وتعاني فينيكس من مرض سرطان الدم "اللوكيميا" منذ بداية أغسطس الجاري، حيث عامله الأب كالأميرة ورقص معها رقصة خاصة، وهي يرتدي ملابسه الرسمية، كما ظهرت فينيكس بفستان مميز.

أما كريستينا طومسون، وهي والدة فينيكس، فقد نشرت مقطع الفيديو، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من آلاف مستخدمي موقع "فيس بوك"، حيث عبروا عن تعاطفهم مع الطفلة الصغيرة بسبب خطورة المرض الذي تحاربه.

وقالت طومسون، تعليقًا على الفيديو: "اليوم هو آخر أيام العلاج الكيماوي من الجولة الأولى لفي، ولم نعلم أنه يخبئ مفاجأة لنا عندما جاء للزيارة".

وأضافت: "هذه اللحظات الصغيرة تجعل هذه الاوقات ليست صعبة جدا. جاءت ممرضة و كانت مثل متطوعة اسقطت هذه الفساتين، امسكت ب (pheonix) و أنا صدقتها تماما ولكن (بريت) كان قد احضرها. شكرا لك يا (بريت) لكونك ما يحتاج اليه اطفالنا. هل ذكرت انها تحب والدها حقا؟".