بالفيديو| نفخ 12 إطارا في دقيقتين ونصف.. صيني يدخل جينيس بـ"أنفه"

يحتاج المرء لرئتين استثنائيتين لنفخ إطارات السيارات باستخدام الفم، لكن هذا الرجل الصيني سجّل مؤخراً رقماً قياسياً عالمياً جديداً من خلال نفخ 12 إطاراً في نفس الوقت، باستخدام أنفه.

ونجح تانج فيهيو البالغ من العمر 43 عاماً في تحقيق إنجازاً رائعاً عبر نفخ 12 إطار سيارة باستخدام فتحة أنف واحدة في غضون دقيقتين ونصف فقط، خلال فعالية أقيمت مؤخراً في نانجيانج جراند كانيون، وفقًا لـ"موقع 24" الإماراتي.

وكان تانج قد حقق رقماً قياسياً من قبل بعدما قام بنفخ 10 إطارات بقطر يزيد عن 60 سم، خلال دقيقتين و39 ثانية، قبل أن يأخذ استراحة لمدة 5 دقائق لالتقاط أنفاسه.

أما في هذه المرة، استخدم تانج فتحة أنف واحدة لنفخ 12 إطاراً في غضون دقيقتين و30 ثانية فقط، محطماً بذلك رقمه السابق.

وبحسب التقارير فإن تانج فييهو، الذي يكسب رزقه عبر تقديم عروض مثيرة للسياح في مختلف المواقع السياحية، قرر خوض هذه التجربة بعد مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به على الإنترنت، والتي مثلت حافزاً له لتقديم عرض فريد من نوعه.

والجدير بالذكر أن ممارسة تانج للفنون القتالية على مدى سنوات طويلة، كانت عاملاً هاماً في اكتسابه المقدرة اللازمة لنفخ أكبر عدد من الإطارات بأنفه.