500 كشاف سعودي يفوجون 400 ألف حاج

أسهم نحو 500 كشّاف وقائد كشفي سعودي من معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، في تفويج أكثر من 400 ألف حاج من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لأداء نُسك رمي جمرة العقبة.

وتم تفويج الحجاج من 19 دولة، إلى جسر الجمرات على مراحل منذ ساعات الصباح الأولى وفق الخطط المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بتوجيه الحجاج المشاة للجمرات ذهابًا وإيابًا.

وأوضح مسؤول شؤون المجموعات بالمعسكرات، الدكتور عبدالله عمر جحلان، أنّ تعاون الكشافة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات، يأتي انطلاقًا من أهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج، وللمحافظة على أمن وسلامة حجّاج المؤسسة الأهلية وغيرهم من خلال إرشادهم لرمي الجمرات وإرجاعهم لمقر سكنهم بمشعر منى.