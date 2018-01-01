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من 23 مليون مكالمة.. مصر الأعلى في إجراء الاتصالات الهاتفية خلال الحج

اليوم PM 08:34
الحجاج

الحجاج

كتب: وكالات

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أصدرت هيئة الاتصالات السعودية تقريرا يوضح استخدام الدول للمكالمات الهاتفية، وأظهر التقرير أن مصر جاءت من أعلى 5 دول في إجراء المكالمات الصادرة من مكة المكرمة خلال موسم الحج حتى الآن.

وأورد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، رسومات بيانية، توضح أن دول اليمن، وبنجلاديش، وباكستان، والسودان جاءوا في قائمة أعلى الدول إجراء للاتصالات خلال موسم الحج بعد مصر القاهرة أيضا في أعلى الدول الـ5 في المكالمات الواردة وجاء بعدها نيجيريا وباكستان والهند وبنجلاديش.

وأكدت الهيئة أن عدد المكالمات الناجحة محليًّا ودوليًّا وصل إلى 23 مليون مكالمة بنسبة نجاح 99% في يوم عرفة بمكة المكرمة، وأن عدد ساعات المكالمات الصوتية وصل إلى 1.3 مليون ساعة.

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