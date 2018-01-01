آخر الأخبار

دراسة تكشف سر نجاح الرجال المهيمنين

دراسة تكشف سر نجاح الرجال المهيمنين

بالفيديو| نفخ 12 إطارا في دقيقتين ونصف.. صيني يدخل جينيس بـ"أنفه"

بالفيديو| نفخ 12 إطارا في دقيقتين ونصف.. صيني يدخل جينيس بـ"أنفه"

بالفيديو| "غواص" في رحلة على ظهر سمكة الحوت

بالفيديو| "غواص" في رحلة على ظهر سمكة الحوت

"تحدي النار" يحرق نصف جسد مراهقة أمريكية

"تحدي النار" يحرق نصف جسد مراهقة أمريكية

"تحدي النار" يحرق نصف جسد مراهقة أمريكية

اليوم PM 08:41
الفتاة المراهقة

الفتاة المراهقة

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

عاجل| القبض على أول شخص في مصر بتهمة رقص "تحدي كيكي"

عاجل| القبض على أول شخص في مصر بتهمة رقص "تحدي كيكي"

بالفديو| بعد كيكي.. "تحدي زووم" يجتاح التواصل الاجتماعي

بالفديو| بعد كيكي.. "تحدي زووم" يجتاح التواصل الاجتماعي

بالفيديو| "عبدالعظيم" يشارك في تحدي "كيكي" بقدم واحدة

بالفيديو| "عبدالعظيم" يشارك في تحدي "كيكي" بقدم واحدة

تعرضت مراهقة تدعى "تيمي لاندر" لاحتراق نصف جسدها العلوي، بعدما شاركت فيما يعرف بـ"تحدي النار" في منزلها بولاية "ميشيغان" الأمريكية.

وأصيبت "لاندر" بحروق بنسبة 49% في جسدها، أثناء محاولتها واثنتين من صديقاتها، استغلال نوم الأم، وتجربة "تحدي النار" المنتشر بشكل كبير منذ عام 2014، رغم ما خلفه من ضحايا، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "ديلي ميل" اليوم.

وأيقظ صراخ الفتاة وصديقتيها الأم وزوجها، الذي أدخلها إلى الحمام، ووضعها تحت الماء، فيما مزّقت الأم ملابسها المشتعلة، وفي أعقاب ذلك نقلت الفتاة إلى المستشفى، ولا تزال في العناية المركزة، تعتمد على التنفس الاصطناعي؛ من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت الأم براندي أوينز: "كل شيء عليها احترق.. لقد فوجئت بها تجري نحوي وهي عبارة عن كرة من النار"، فيما اعترفت الصديقتان أنهما كانتا تشاهدان بصحبة "تيمي"، مقاطع فيديو لتحدي النار، واتفقن على تجربة التحدي، الذي يجتاح الإنترنت منذ أربعة أعوام.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، سجلت الرياح حضورها اليوم حيث داعبت الرياح التي شهدتها مكة اليوم الثوب في مشهد وثقته
ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

بسبب خوفها على حياتها، بعد الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس دونالد ترامب، استعانت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بحراسة خاصة.
بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد مرور 8 أشهر من عام 2018، ترصد "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية من الشهر الجاري والأشهر المقبلة من هذا العام، والتي بلغت 3 إجازات، بعد إجازة عيد الأضحى المب
موظف يقتل مديره لرفضه "طلب إجازة"

موظف يقتل مديره لرفضه "طلب إجازة"

اعترف عامل آسيوي أمام محكمة جنايات دبي، بقتل رئيسه في العمل، معلنا أنه فعل هذا، لأن المجني عليه لم يوافق على طلب إجازة.
صورة مؤثرة.. شاب يخفف عن والدته حرارة الشمس خلال مناسك الحج

صورة مؤثرة.. شاب يخفف عن والدته حرارة الشمس خلال مناسك الحج

يقف بجوارها، يكللها بحنانه ودفئه، يمنع عنها حرارة الشمس، في يوم اختار فيه أحد الحجاج أن يرافق والدته، فيه لأداء أعظم مناسك الحج "وقفة عرفة"، في مشهد إنساني