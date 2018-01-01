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بالصور| الاسكتلنديون يأكلون قلب ورئة وكبد الخروف "داخل معدته"

اليوم PM 05:52
الهاجيس

الهاجيس

كتب: الوطن

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منذ عشرات السنين، دأب الاسكتلنديون على تناول "الهاجيس" وهو طبق اسكتلندي خالص، تطور عبر الزمن إلا أنه يستند في الأساس على تجميعة غريبة.

الطبق بشكله الحالي ابتكره أحد الطهاة في بلدة "دينجوال" باسكتلندا وحاز به على جائزة "بطل الهاجيس" عام 1976، ويعتمد على تقطيع كبد ورئة وقلب الخروف إلى قطع صغيرة ثم طهيها داخل معدة الخروف نفسها.

ووفقا لتقرير مصور أعدته شبكة "cnn" فإن صعوبة استخدام معدة الخروف في الطهي بشكل دائم، جعلت المطاعم السويدية تستخدم غلافا صناعيا لا يؤكل، وإنما يسهل عملية الطهي وكذلك يمنع الروائح الغريبة التي قد يسببها وجود معدة الخروف.

ويقول الطاهي فريزر مكريجر، إن تحضير "الهاجيس" بشكله التقليدي المعروف، يستغرق من 18 لـ20 ساعة.

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