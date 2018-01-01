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بالفيديو| العيد زمان على الإذاعة تمثيليات وبرامج ضحك: قول أنا فرحان

اليوم PM 05:36
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: سلوى الزغبي

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تعرف على خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى

تعرف على خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى

"القديم يحلى" في جميع الأزمنة، براءات التجارب صنعتها الإذاعة المصرية قبل غزو التلفزيون، نسجت خيال المشاهدين ولم تحطم ما رسموه في صورة فرضتها عليهم، وكان للعيد فرحته على الإذاعة قديمًا فأوجدت له التمثيليات والبرامج الغنائية وبرامج درامية ساخرة تتناول مواضيع العيد من الوقفة وحتى الطقوس المصرية الأصيلة الممارسة فيه.

تلك جولة بين أرشيف الإذاعة احتفاءًا بالعيد.

ـ البرنامج الغنائي׃ فرحة العيد

أداء: شفيق جلال ومحمد العزبي وعباس البليدي، من تأليف فتحي قورة وألحان عبدالرؤوف عيسى وإخراج مصطفى أبو حطب.

ـ البرنامج الغنائي: الحاج عيد، كتابة: طاهر أبو فاشا، وألحان: عبد الرؤوف عيسى، وإخراج محمود السباع

ـ السمسمية׃ قُل أنا فرحانٌ ومزقطط ˖˖ العيدُ عَليْنا بيخَبط .. تأليف: حسين طنطاوي، وأداء: سيد الملاح

ـ التمثيلية الإذاعية الفكاهية: خروف العيد، تأليف: نعمان عاشور، ساعد في الإخراج: محمود يوسف، إخراج: أنور عبد العزيز، بطولة: ملك الجمل - سناء جميل - فؤاد شفيق - أحمد الجزيري - حسن يوسف - محمود كامل.

ـ إحدى حلقات البرنامج الدرامي الساخر "حاجة تفلق"، بطولة: فاروق نجيب في دور برهومة وآمال شريف في دور حسنية.

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