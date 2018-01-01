عروس تلغي حفل زفافها في اللحظات الأخيرة بسبب "الأفلام الإباحية"

ألغت "كلير دالتون"، الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، زفافها قبل أيام فقط من انعقاده، وذلك بعد أن اكتشفت أن خطيبها يشاهد الأفلام الإباحية على الإنترنت، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أخفى خطيبها عنها هذا السر طوال علاقة الصداقة ثم الحب الممتدة لـ4 سنوات، وصدم عندما ألغت زواجها منه رغم أنها أمضت 6 أشهر في التخطيط له.

كشفت "كلير" أنها كانت تمسك هاتف خطيبها وهم ينهيان إحدى المهمات تحضيرا لزفافهما، عندما فحصت هاتفه لمعرفة ما إذا كان أحد المتاجر ما زال مفتوحًا، عندما شاهدت سجل البحث الخاص به، وأدركت أنه كان يبحث عن صور إباحية قبل ساعات فقط، وعلى الفور شعرت بالغثيان في معدتها.

في البداية أنكر الشاب وقال إن أخاه اقترض هاتفه، قبل أن يعترف في وقت لاحق: "أنا لدي مشكلة"، وأضافت "كلير": "في البداية، اعتقدت أنها كانت نكتة مزعجة، لم يخطر ببالي أبداً أن إدمان المواد الإباحية قد يتسرب إلى حياتي أو يؤثر علي بطريقة عميقة ومثيرة".

وأنهت "كلير" حفل ترتيبات الزفاف، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "لقد كنت أحلم بعلاقة حقيقية ونقية يحكمها القانون والله، منذ أن كنت فتاة صغيرة".