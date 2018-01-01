أبرزها روسيا وبلجيكا.. 6 دول تعيق ذبح الأضاحي في العيد

يتعرض المسلمين في الخارج إلى العديد من المضايقات في الخارج، خلال حياتهم العادية وفي المناسبات، ففي الدول الأوروبية تكثر العديد من الجماعات العنصرية التي تدفع حكوماتها إلى منع ذبح الأضاحي في عيد الأضحى.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير عدة دول تمنع المسلمين من ذبح الأضاحي أو تضع بعض العوائق على عملية الذبح:

بلجيكا:

تمنع الحكومة البلجيكية مواطنيها المسلميين من ذبح الأضاحي، حيث رفضت الالتماسات والتوضيحات المقدمة من ممثلي الجالية بشأن السماح بذبح أضحية عيد الأضحى، وأصرّت أن يكون الذبح بعد تخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء وإلا سيعد ذبح الأضحية جريمة يعاقب عليها القانون وبشكل مشدّد.

الهند تمنع ذبح البقر:

تمنع الحكومة الهندية التي يوجد فيها طائفة مسلمة، المسلمين من ذبح الأبقار، حيث أيدت المحكمة العليا الهندية عريضة تطالب سكان كشمير بالامتناع عن ذبح البقر، وبالتالي استهلاك لحكومه بناء على قانون متوارث من أيام الاستعمار البريطاني للهند. ويعتبر الكثير من الهندوس أن البقر مقدس.

سويسرا:

بحسب أعضاء الجالية المسلمة في سويسرا فأنه لا يوجد عطلات بمناسبة العيد الأضحى، إضافة إلى منع ذبح الأضاحي، التي هي من أهم معالم عيد الأضحى.

هولندا:

حظرت الحكومة الهولندية في 2014، ذبح الأضاحي قبل صعقها بالكهرباء، وهذا أمر ضد الذبح الشرعي للأضحية، وقدم حزب «حقوق الحيوان»، بطلب إلى البرلمان عام 2014، لعدم ذبح الخراف في عيد الأضحى، بدعوى ما تعانيه الخراف من تعذيب.

روسيا:

تمنع روسيا بيع المواشي في المدن الكبيرة، وتخصص عددًا من الأحياء والقرى الصغيرة فقط للذبح، بشرط أن يتم تخدير الحيوان قبل ذبحه.

بريطانيا:

تفرض بريطانيا على المسلمين الذبح داخل المذابح الرسمية فقط، كما تعتبر الذبح خارجها بمكانة "جريمة"، يعاقب مرتكبها بالسجن، ويقوم المسلمين هناك بالتحايل على الإجراءات البريطانية بالأتصال المباشر مع الجميعات الخيرية عن طريق الرسائل.