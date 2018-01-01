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بالفيديو| تطور سعر الخروف في مصر.. من 10 جنيهات لـ8 آلاف جنيه

اليوم PM 04:57
خروف

خروف

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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تشهد سوق الأضاحي في مصر حالة من الركود قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، في ظل عدم قدرة الكثير من المصريين على الشراء بسبب جنون الأسعار الذي تشهده السوق.

باتت قيمة أضحية الخروف بالكامل تتراوح ما بين 4500 إلى 8000 جنيه بحسب وزن الأضحية، بعدما حددت وزارة الزراعة سعر كيلو لحم الخروف الحي بـ34 جنيها.

شهدت أسعار الأضحية في مصر تطورا رهيبا بعدما كان يتراوح سعر الخروف من 10 إلى 18 جنيهًا خلال فترة الأربعينيات، حتى وصل سعره اليوم 8 آلاف جنيه.

وخير دليل على هذا التطور، المشهد الذي جسده نجم الكوميديا الراحل نجيب الرحاني، رفقة الفنان عباس فارس، في فيلم "أبو حلموس"، الذي عرض في عام 1947.

نجيب الريحاني "شحاتة أفندي"، يعمل محاسبًا في محل لبيع الطيور ما يجعله ناقمًا على عمله وحياته، لكنه يتحمل صاحب المحل الفظ، حيث لا عمل له سواه، إلى أن يتلقى خطابا يحمل خبر قبوله في وظيفة جديدة كمحاسب في أملاك موقوفة، لكنه يكتشف تلاعب ناظر الوقف في الحسابات، ويستطيع ناظر الوقف "عباس فارس"، أن يستغل مواهبه في تغطية سرقاته.

وفي أحد المشاهد الشهيرة في هذا الفيلم، الموقف الذي اكتشف فيه عباس فارس قدرة "شحاتة أفندي" الرهيبة في الحسابات، وفي أحد جُمل الحوار، يتحدث الريحاني عن سبب تركه العمل في محل الطيور، قائلًا: "ثم تصور حضرتك ميقيدينلي هناك خروف بـ18 جنيه، ومعرفش كام قرش وكام مليم"، ليرد عليه عباس فارس: "طب ودي كان يقيدها إزاي؟"، ليوضح نجيب الريحاني : "ياااه ده إنتم نيلة. نيلة أوي أوي أوي. حبل ومخلة وجردل لأكل وشرب الخروف. حكيم بيطري للعناية بصحة الخروف. مزين لحلاقة شعر الخروف".

ويوضح هذا المشهد أيضًا أن سعر الخروف في تلك الفترة لم يكن ليصل إلى 18 جنيها، ولكن سرقة صاحب المحل أوصلته إلى هذا الرقم، المبالغ فيه، حينها.

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