كيف تهرب من "العيدية"؟

ينتظر الأطفال وأحيانا الكبار من الشباب الأعياد بفارغ الصبر للحصول على العيدية من الوالدين والأقارب إلا أن الأمر أحيانا يشكل عبئا كبيرا على الشخص الذي يعطي العيدية خصوصا أن عيد الأضحى تكاليفه أكثر بسبب الأضحية.

وفيما يلي بعض المقترحات للتهرب من دفع عيدية في حالة عدم الإمكان:

- ادعاء بأن ليس معك نقود ورقية جديدة وعليهم الانتظار حتى لا يحصلون على القديمة.

- دفع مبالغ رمزية على سبيل المثال جنيه واحد فقط، ويكتب عليه الشخص وتقول لهم "عشان يفضل معاكم ومتستخسروش تصرفوا لما اكتب عليه".

- من الممكن الهروب من خلال أخبرهم أن هذا العيد للحمة فقط ليس للعيدية.

- شراء مجموعة كبيرة من الحلويات بأسعار بسيطة قائلا: "العيد ده أنا جبتلكم حلويات اللي بتحبوها".

- ابتكار لعبة لتوزيع العيدية من خلال شراء كتب تلوين أو روايات أو لعبة على حسب الأعمار وغيرهم، بخلاف أن عليك وضع أموال من فئة الـ50 جنيها، حتى لا يشعرون أنك تتهرب من العيدية ثم تضعهم في أماكن مختلفة في غرفة وهم يبحثون عن