آخر الأخبار

"تويتر" يفضح الاختلاف بين ترامب وزوجته

"تويتر" يفضح الاختلاف بين ترامب وزوجته

صور وفيديو| "فرج" و"شريك" و"دوللي".. أشهر الخرفان في مصر والعالم

صور وفيديو| "فرج" و"شريك" و"دوللي".. أشهر الخرفان في مصر والعالم

أول حالة ولادة على جبل عرفات وتسمية المولود باسم مدير المستشفى

أول حالة ولادة على جبل عرفات وتسمية المولود باسم مدير المستشفى

بالفيديو| بمناسبة عيد الأضحى.. 4 نجوم جسدوا دور "الحلاق" في السينما

بالفيديو| بمناسبة عيد الأضحى.. 4 نجوم جسدوا دور "الحلاق" في السينما

بالفيديو| بمناسبة عيد الأضحى.. 4 نجوم جسدوا دور "الحلاق" في السينما

منذ 50 دقيقة
حلاق السيدات

حلاق السيدات

كتب: إسراء حامد

أخبار متعلقة

"أجزخانة العيد الكبير".. أدوية ضرورية للخروج من "الأضحى" دون أضرار

"أجزخانة العيد الكبير".. أدوية ضرورية للخروج من "الأضحى" دون أضرار

بالفيديو| أهم الشخصيات عند المصريين يوم وقفة العيد

بالفيديو| أهم الشخصيات عند المصريين يوم وقفة العيد

بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

يرتبط الحلاق بشكل كبير بحلول الأعياد والاحتفاء بها، وكان لهذه المهنة دور بارز في السينما، حيث جسدها نجوم في أدوار كثيرة، سواء كوميدية أو درامية.

وبمناسبة عيد الأضحى، إليكم 4 شخصيات ظهرت في أحداث الأفلام المصرية بأدوار الحلاق..

حلاق السيدات

يدور الفيلم الذي يقوم ببطولته عبدالسلام النابلسي، حول حلاق يطور محل والده ويقسمه إلى جزء رجالي والثاني حريمي والثالث للحيوانات، وتكون أول زبائنه سيدة ثرية تستعين به للانتقام من زوجها السابق.

 

الأسطى بدار

وظهر بدور الحلاق أو المزين في فيلم "فوزية البرجوازية"، الذي يشجع نادي الزمالك، في مقابل فريق آخر يشجع الأهلي بزعامة "المعلم أبو اليزيد" الذي يقوم بدوره جمال إسماعيل حيث تظهر المنافسة المحتدمة بين الفريقين.

زغلول الحلاق

جسَّد دوره نجاح الموجي في فيلم "زيارة السيد الرئيس"، والذي ينتظر زيارة الرئيس الأمريكي لقريته بعد تعطل القطار في قريتهم على أمل التعديل من أوضاعها قبل أن ينتهي به الحال بالجنون.

عم قنديل

جسَّد دوره فريد شوقي في الفيلم الذي حمل اسمه "مقص عم قنديل" والذي يعيش في حي شعبي، ويعالج الأهل والأقارب بطرق بدائية، ويتسبب في وفاة أحدهم، ما تسبب في دخوله السجن ويستغل ابنه غيابه ويقدم على تحويل صالون الحلاقة إلى محل ملابس.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

بالفيديو| قوة الرياح تكشف عن "الكعبة" قبل ساعات من استبدال الكسوة

تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، سجلت الرياح حضورها اليوم حيث داعبت الرياح التي شهدتها مكة اليوم الثوب في مشهد وثقته
ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

ممثلة الإباحية "ستورمي دانيلز" تستعين بمسدس وحراسة خاصة خوفا من ترامب

بسبب خوفها على حياتها، بعد الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس دونالد ترامب، استعانت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بحراسة خاصة.
بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد إجازة عيد الأضحى.. 3 إجازات رسمية متبقية للعاملين بالدولة في 2018

بعد مرور 8 أشهر من عام 2018، ترصد "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية من الشهر الجاري والأشهر المقبلة من هذا العام، والتي بلغت 3 إجازات، بعد إجازة عيد الأضحى المب
بعد إنقاذه.. 10 معلومات عن الغزال "أيل" المضبوط في الإسكندرية

بعد إنقاذه.. 10 معلومات عن الغزال "أيل" المضبوط في الإسكندرية

في استجابة سريعة من شرطة البيئة، لما نشر في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حررت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية، مساء أمس
16 دولة تحتفل بعيد الأضحى بعد غد الأربعاء

16 دولة تحتفل بعيد الأضحى بعد غد الأربعاء

يحتفل المسلمون في الجزء الشرقي من العالم، والذي يشمل جنوب آسيا، بأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس،