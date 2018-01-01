بالفيديو| بمناسبة عيد الأضحى.. 4 نجوم جسدوا دور "الحلاق" في السينما

يرتبط الحلاق بشكل كبير بحلول الأعياد والاحتفاء بها، وكان لهذه المهنة دور بارز في السينما، حيث جسدها نجوم في أدوار كثيرة، سواء كوميدية أو درامية.

وبمناسبة عيد الأضحى، إليكم 4 شخصيات ظهرت في أحداث الأفلام المصرية بأدوار الحلاق..

حلاق السيدات

يدور الفيلم الذي يقوم ببطولته عبدالسلام النابلسي، حول حلاق يطور محل والده ويقسمه إلى جزء رجالي والثاني حريمي والثالث للحيوانات، وتكون أول زبائنه سيدة ثرية تستعين به للانتقام من زوجها السابق.

الأسطى بدار

وظهر بدور الحلاق أو المزين في فيلم "فوزية البرجوازية"، الذي يشجع نادي الزمالك، في مقابل فريق آخر يشجع الأهلي بزعامة "المعلم أبو اليزيد" الذي يقوم بدوره جمال إسماعيل حيث تظهر المنافسة المحتدمة بين الفريقين.

زغلول الحلاق

جسَّد دوره نجاح الموجي في فيلم "زيارة السيد الرئيس"، والذي ينتظر زيارة الرئيس الأمريكي لقريته بعد تعطل القطار في قريتهم على أمل التعديل من أوضاعها قبل أن ينتهي به الحال بالجنون.

عم قنديل

جسَّد دوره فريد شوقي في الفيلم الذي حمل اسمه "مقص عم قنديل" والذي يعيش في حي شعبي، ويعالج الأهل والأقارب بطرق بدائية، ويتسبب في وفاة أحدهم، ما تسبب في دخوله السجن ويستغل ابنه غيابه ويقدم على تحويل صالون الحلاقة إلى محل ملابس.