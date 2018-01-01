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سينما بأجنحة فاخرة ومطعم عالمي في دبي

اليوم AM 12:11
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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تنفرد مدينة دبي بتجربة سينمائية مختلفة، يتضمنها عروضًا جديدة تتمثل في أجنحة البلاتينيوم الفاخرة، بالإضافة إلى مطعم يقدم قائمة أشهر أكلات الشيف العالمي "جاي فييري"، وكذلك تشكيلة من الأطباق العالمية المعروفة.

وتسمح الـ"سينما" الجديدة، بإمكانية استضافة شخص لكل مشاهد، والاستمتاع بالراحة على المقاعد الفاخرة، بالإضافة إلى اختيار ما يطيب من الأطعمة الطازجة والمعدّة عند الطلب.

وسيتمكن المشاهد من التمتع، بأحدث تقنيات العرض الصوتي والبصري، التي تضعه في قلب الفيلم الذي يشاهده، وبأسلوب غير مسبوق، فيما لم تكشف إدارة السينما عن أسعار التذاكر.

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