علماء يبحثون تطوير الذكاء الاصطناعي من النحل

أثبت مجموعة من علماء أستراليا وفرنسا وألمانيا، تميز النحل والزنابير، بحاسة خاصة، يمكن استخدامها مستقبلا، في تطوير الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن تجارب العلماء، أظهرت أن الحشرات غير قادرة على تمييز التفاصيل المختلفة، بعد أن عُرضت عليها صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود، لكن بمقدور النحل والزنابير تمييز شكل وجه الإنسان كصورة متكاملة، ويمكنها التعرف على هذا الشخص أو ذاك، إذا ما شاهدته قبل ذلك.

وأوضح العلماء، هدف إجراؤهم لهذه التجارب، التي تَدْرِس بِنْيَة دماغ الحشرات ومقارنتها مع الأدمغة البشرية، وهو استخدام أبحاثهم تلك في المستقبل القريب لتحديث الذكاء الاصطناعي.