طريقة مبتكرة لادخار المال.. اعتمدتها فتاة واشترت منزلا جديدا

كيلر هيوز
ادخرت امرأة بريطانية مبلغاً كبيراً، واستخدمته كدفعة أولى لشراء منزل جديد، بعدما اتبعت استراتيجية ذكية في توفير المال.
وامضت "كيلر هيوز" بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، عدة أشهر في البحث عن طريقة لتوفير المال، حيث تمكنت من الوصول لطريقة تتمثل في جمع الآلاف من كوبونات الخصومات على الإنترنت.
نجحت "كلير"، من مدينة "مانشستر" البريطانية في النهاية، بفضل هذه الطريقة في ادخار حوالي 15 ألف جنيه إسترليني، وهو ما مكنها من شراء منزل يتكون من 3 حجرات.
وأوضحت الفتاة التي تعمل في مدرسة محلية، أنها لم تدفع الثمن الكامل لأي شيء تريده، بل تعتمد بشكل كامل على قسائم الحسومات التي أصبحت جزءًا من حياتها.
وأشارت "كلير"، إلى أنها تمضي حوالي ساعتين يوميا للبحث عن قسائم الحسومات وتشتريها على الإنترنت، ثم تطبعها على بطاقات خاصة، وتأخذها معها عندما تذهب للتسوق.
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