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بالفيديو| أمريكيان يقودان سيارة داخل غابة مشتعلة

اليوم PM 10:06
لقطة من المقطع

لقطة من المقطع

كتب: وكالات

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حاصرت النيران رجلين أمريكيين، هما "جاستين بيلتون" ووالده "تشارلي" البالغ من العمر 70 عاما.

وأثار مقطع على "يوتيوب" قلق مستخدمي المنصة، بشأن مصير جاستين ووالده، بعد أن حاصرتهما النيران في المحمية الوطنية بـ"جليشر" التابعة لولاية مونتانا.

وقرر الأب وابنه التخييم في محمية جليشر، ونصبا خيمتهما وسط الغابة، إلا أن النيران بدأت بالاندلاع في اليوم التالي لتخييمهما، بسبب صاعقة برق أشعلت الغابة، فركبا سيارتهما، وبعد أن قطعا مسافة، شرعا بتصوير النيران من حولهما، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وحقق مقطع الفيديو، الذي صوره "جاستين"، انتشارا واسعًا عبر الانترنت، ما دفع الكثيرين للتعاطف معهما، لأن الفيديو قُطع في نهايته بشكل مفاجئ، فبدأ الجميع بالتساؤل عن مصير الرجلين، إلا أن جاستن طمأن الجميع على شبكة الإنترنت وقال إن انقطاع الفيديو المفاجئ كان بسبب شجرة محترقة سقطت على سيارتهما.

وشرح أيضا كيف أنهما استطاعا مغادرة السيارة المحترقة والنجاة على متن قارب في بحيرة وسط المحمية.

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