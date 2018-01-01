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موظف يقتل مديره لرفضه "طلب إجازة"

اليوم PM 10:06
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: وكالات

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اعترف عامل آسيوي أمام محكمة جنايات دبي، بقتل رئيسه في العمل، معلنا أنه فعل هذا، لأن المجني عليه لم يوافق على طلب إجازة.

وحاول العامل، قتل زميل له، بعد قتل مديره، لتوجه له النيابة تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وشروع بقتل عمد لزميله. 

واعترف المتهم بجريمته التي نفذها، بتسديد عدة طعنات لمديره، الذي نهره عندما طلب الحصول على إجازة، وفقا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشف التقرير النفسي للمتهم، عن إدراكه ووعيه لجريمته، وأن حالته النفسية والعصبية جيدة.

وقال شاهد عيان، إن المتهم دخل إلى الغرفة التي يتواجد بها المجني عليه، وأغلق بابها، ثم نفذ جريمته.

وأكد المجني عليه الثاني، أن المتهم حاول مهاجمته عقب طعنه للمجني عليه الأول، إلا أنه نجح في مقاومته والتحفظ عليه.

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