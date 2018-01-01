مراهق ينقذ رجلا من سيارة "غارقة" في روسيا

نجح شاب يبلغ من العمر 16 عاما، من منطقة إركوتسك الروسية، في إنقاذ حياة رجل، عَلِقَ داخل سيارة غارقة على بعد 23 كيلومتر من طريق إيركوتسك أوست أودا، في روسيا.

وكانت مجموعة من الرجال يستجمون على ضفاف بحيرة، حيث دخل اثنان منهم سيارتهما، وناورا بها على حافة البحيرة، فانزلقت وغرقت في المياه.

وتمكن الراكب من الخروج من السيارة، لكن السائق بقي عالقا فيها وهي تحت الماء، وفي هذه الأثناء، كان ألكسندر دوبروفين، يشاهد الحادثة، وهو طالب مدرسة بالصف التاسع، حيث كان يصطاد الأسماك في البحيرة، فهرع دون تردد إلى الماء، وساعد السائق في الخروج من السيارة والسباحة حتى الشاطئ، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

واستدعى شهود العيان، الذين كانوا أيضا يستجمون في نفس المنطقة، رجال الشرطة والإسعاف، وجرت كتابة "ضبط" بحق السائق، الذي عوقب بغرامة قدرها 30 ألف روبل، وسحبت رخصة القيادة منه لمدة عامين، بسبب قيادته للسيارة وهو ثمل.