القبض على أمريكي "تبوَّل" على شخص خلال رحلة جوية

ألقت الشرطة اليابانية، القبض على رجل أمريكي، بعد أن ارتكب تصرفا "مشينا ومقززا"، بحق راكب ياباني، خلال رحلة جوية.

وتبول الراكب الأمريكي على الياباني، لينال عقابا فوريا من الشرطة، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ووقع الحادث، على متن رحلة تابعة لخطوط طيران "نيبون"، التي أقلعت من مطار "أوهير" الدولي في ولاية "شيكاغو" الأمريكية متجهة إلى مدينة "ناريتا" اليابانية، الجمعة الماضي.

ويقال إن الراكب الأميركي، الذي يبلغ 24 عاما، كان يجلس خلف الرجل الياباني، صاحب الـ50 عاما، بصفين.

وسرعان ما قيَّد طاقم الطائرة، الشاب الأمريكي فور فعلته، وأبلغت الشرطة التي اعتقلته عقب هبوط الطائرة في مطار "نارينا" الدولي في اليابان.

وذكرت الشرطة، أن المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، شرب 4 أكواب من الشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية، وقال للشرطة إنه لا يتذكر الحادث.

وذكر الضحية الياباني، أنه لا يعرف الشاب، وأن الأخير أقدم على فعلته دون أن يكون هناك أي اتصال سابق بينهما.