القبض على أمريكي "تبوَّل" على شخص خلال رحلة جوية

القبض على أمريكي بسبب تصرف "مشين ومقزز" خلال رحلة جوية
ألقت الشرطة اليابانية، القبض على رجل أمريكي، بعد أن ارتكب تصرفا "مشينا ومقززا"، بحق راكب ياباني، خلال رحلة جوية.
وتبول الراكب الأمريكي على الياباني، لينال عقابا فوريا من الشرطة، حسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
ووقع الحادث، على متن رحلة تابعة لخطوط طيران "نيبون"، التي أقلعت من مطار "أوهير" الدولي في ولاية "شيكاغو" الأمريكية متجهة إلى مدينة "ناريتا" اليابانية، الجمعة الماضي.
ويقال إن الراكب الأميركي، الذي يبلغ 24 عاما، كان يجلس خلف الرجل الياباني، صاحب الـ50 عاما، بصفين.
وسرعان ما قيَّد طاقم الطائرة، الشاب الأمريكي فور فعلته، وأبلغت الشرطة التي اعتقلته عقب هبوط الطائرة في مطار "نارينا" الدولي في اليابان.
وذكرت الشرطة، أن المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، شرب 4 أكواب من الشمبانيا وغيرها من المشروبات الكحولية، وقال للشرطة إنه لا يتذكر الحادث.
وذكر الضحية الياباني، أنه لا يعرف الشاب، وأن الأخير أقدم على فعلته دون أن يكون هناك أي اتصال سابق بينهما.
تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، سجلت الرياح حضورها اليوم حيث داعبت الرياح التي شهدتها مكة اليوم الثوب في مشهد وثقته
بسبب خوفها على حياتها، بعد الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس دونالد ترامب، استعانت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بحراسة خاصة.
بعد مرور 8 أشهر من عام 2018، ترصد "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية من الشهر الجاري والأشهر المقبلة من هذا العام، والتي بلغت 3 إجازات، بعد إجازة عيد الأضحى المب
في استجابة سريعة من شرطة البيئة، لما نشر في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حررت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية، مساء أمس
قالت شابة أيزيدية عراقية، تسمى أشواق، اختطفها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي وباعوها ضمن رقيق في سوق نخاسة عندما كان عمرها 14 عاما، إنها التقت بخاطفها وجها لوجه في
تعليقات الفيسبوك