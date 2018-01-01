صورة| أول مولود في مستشفيات عرفة.. "وضاح"

نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم، صورة، لأول مولود في مستشفيات عرفة، خلال حج هذا العام 1439 هـ.

وكتبت "الصحة" تعليقا على صورة المولود: "وضَّاح.. أول مولود بمستشفيات عرفة"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وتزامنت ولادة وضاح مع يوم عرفة، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الصحة، ضمن منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وقوبل الخبر بردة فعل إيجابية من متابعي حساب الوزارة وبمواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثير من الردود أن "وضاح" وُلد في تاريخ مميز، سائلين الله أن يجعله من أصحاب السعادة.