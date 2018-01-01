احذر.. هذه الأخطاء في تخزين "اللحمة"

نبه الخبراء من عادات طرق غير صحية يتبعها البعض في حفظ اللحوم، وبعض هذه الطرق يمكن أن تؤدي إلى إفسادها والتسبب في أمراض خطيرة أيضا.

وكتب عضو في المجلس السعودي للجودة، عضو في النادي البيئي بقسم صحية البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز المراقب الصحي نواف الجهني، عن طرق منتشرة عدة لحفظ لحوم الأضاحي التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال نواف، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية: "نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وانتشار المسالخ العشوائية والشعبية غير النظامية ينصح بعدم حفظ اللحوم في الأكياس السوداء المخصصة للنفايات لأنها مصنوعة من مواد ملوثة معاد تدويرها من النفايات وذات رائحة كريهة، ويفضل استخدام الأكياس المخصصة لحفظ اللحوم".

وأضاف: "يوجد العديد من مخاطر حفظ الأغذية في أكياس النفايات السوداء لأنها مصنوعة من عبوات زيت التموين البلاستيك التي تصنع من بولي فينيل الكلورايد، ويعاد تدويرها مع النفايات، ويجري أيضا استخدام مادة كلورايد الفينيل، وهي عبارة عن مادة سامة تسبب نشاطاً للخلايا السرطانية".

ونصح باستخدام أكياس غير منفذة للرطوبة وخالية من الروائح "Food Grade"، وأن تكون مطابقة لمواصفات "SASO".